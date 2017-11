Unde ne sunt salariile?

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Centrul civic a municipiului Vaslui a rãsunat, ieri, de protestele asistentilor maternali din cadrul DGASPC Vaslui, veniti sã-si strige nemultumirea cu privire la faptul cã nu si-au primit incã salariile aferente lunii septembrie. ‘Vrem salarii!’, ‘Vrem respect!’, ‘Vrem sã muncim, copiii sã-i hrãnim!’, ‘Vrem sã muncim, nu sã cersim!’, au fost sloganurile strigate de cele peste 80 de persoane, in cea mai mare parte asistenti maternali, prezente la protest. ‘Au trecut deja trei sãptãmani de cand ar fi trebuit sã ne luãm salariile, si vedem cã nimeni, nici din conducerea Directiei, nici din cea a judetului, nu face nimic pentru a rezolva situatia. Singurul rãspuns pe care l-am primit este acela cã se asteaptã bani de la Guvern, CJ Vaslui achitandu-se de obligatii dupã ce a virat 26% din bugetul pentru salarii al DGASPC. Neplata la timp a salariilor nu este singura noastrã nemultumire: am castigat in instantã, incã de anul trecut, dreptul la plata concediului de odihnã, insã nu am primit nici un ban, fiind purtati cu vorba de la o institutie la alta. Mai mult, am fost anuntati cã, dacã si anul viitor bugetul pentru salarii va fi insuficient, se va trece la disponibilizãri, mai ales in randul celor aproape 1.500 de asistenti maternali din judet. Cu aceastã ocazie, ni s-a spus cã ni se va plãti 15% din salariu pentru al doilea copil luat in ingrijire! Poti creste un copil cu acesti bani? Mai ales cã salariul de asistent maternal este de 1.700 lei, mult mai mic decat, de exemplu, al paznicului sau soferului de la Directie! Vrem sã se ia mãsuri concrete pentru a ne primi la timp drepturile salariale, pentru cã vine iarna, trebuie lemne pentru incãlzire, trebuie haine la copiii, cresc si alte cheltuieli…’, a declarat Teodora Roiu, presedintele filialei Vaslui a sindicatului Nova Vita, al asistentilor maternali. Protestatarii au inmanat un memoriu conducerii CJ Vaslui, memoriu in care ßSindicatul Nova Vita, in calitate de reprezentant legal al asistentilor maternali din cadrul DGASPC Vaslui, vã solicitã sã luati urgent mãsuri pentru remedierea situatiei create prin neplata salariilor de mai bine de trei sãptãmani in aceastã institutie. Vã solicitãm, de asemenea, intrunirea unei sedinte extraordinare a Consiliului Judetean Vaslui in care sã se discute situatia de la DGASPC si mãsurile care se vor lua pentru remedierea situatiei create si prevenirea pe viitor a unor asemenea situatii’. Actiunea a fost organizatã de filiala Vaslui a sindicatul Nova Vita, al asistentilor maternali, care a solicitat de la Primãria municipiului Vaslui autorizatie in acest sens, protestul urmand a se desfãsura intre orele 11.0014.00. Cu o orã inainte de inceperea protestului, in zonã si-au fãcut aparitia si fortele de ordine, jandarmi, politisti si politisti locali, care au vegheat la buna desfãsurarea fãrã incidente a protestului. Trebuie mentionat cã, desi problema salariilor neplãtite afecteazã intreg personalul DGASPC, la acest protest nu a participat niciun reprezentant al altor categorii de angajati.