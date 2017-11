Unde mai ascundem tigãrile? Rãspuns: oriunde!

marți, noiembrie 28, 2017, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, lin Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, V.A., C.D. si V.I., cetãteni romani cu varste cuprinse intre 39 si 41 de ani, doi dintre ei in calitate de soferi ai unor mijloace de transport, iar unul, pasager intr-un autoturism. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unor controale amãnuntite asupra mijloacelor de transport si persoanelor, ocazie cu care echipele comune de control au descoperit ascunse in roata de rezervã a autovehiculului condus de V.A., in aripa dreaptã spate a autoturismului condus de C.D. si lipite pe corpul lui V.I., cantitatea totalã de 11.600 tigatete, diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura confiscãrii tigaretelor, in valoare totalã de 2.658 lei, si sanctionarea bãrbatilor cu amenzi contraventionale in valoare totalã de 15.000 lei.