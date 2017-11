Un bucurestean bãut si… încãpãtînat!

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

Politistii Biroului Rutier Vaslui l-au oprit pe Florin N., de 34 de ani, din Bucuresti, care se deplasa cu autoturismul pe strada Stefan cel Mare, din municipiul Vaslui. Întrucat bãrbatul emana halenã alcoolicã, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat. Fiind condus la spital, bãrbatul a refuzat recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Dupã aproximativ o orã si jumãtate, Florin N. a fost identificat din nou in trafic de politisti, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN 24, in afara localitãtii Muntenii de Jos. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Si de aceastã datã, bãrbatul a fost condus la spital, unde a refuzat recoltarea de mostre biologice.