Ultima bursã a locurilor de muncã a «produs» doar 13 angajati

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Ultima bursã a locurilor de muncã din judetul Vaslui nu a fost un mare succes. La peste o lunã de la organizarea bursei, din cele 84 de persoane selectate pentru interviu, mediul de afaceri local a reusit sã angajeze numai 13 persoane. Cele mai multe locuri de muncã au fost ocupate in confectii, comert si sãnãtate. Dacã luãm in calcul numãrul participantilor la bursa locurilor de muncã, precum si oferta prezentatã de firmele participante, numãrul final al angajatilor este foarte mic. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, la bursa locurilor de muncã din data de 20 octombrie 2017, au participat 895 de persoane, respectiv 340 la Vaslui, 200 la Barlad si 355 la Husi. În ceea ce priveste participarea agentilor economici, in Vaslui au rãspuns apelului organizatorilor 19 firme, la Barlad 7 firme iar la Husi, 21. Conform acelorasi date, la Vaslui au fost oferite 119 locuri de muncã, la Barlad 60 locuri de muncã, iar la Husi 95 locuri de muncã. ìDin pacate, tinerii n-au manifestat atentia cuvenitã pentru gãsirea unui loc de muncã si multi angajatori au plecat deza magiti. Au fost destule posturi si in multe meserii, atat pentru cei cu studii medii, cat si pentru cei care au terminat o facultate. Vorbim aici de profesor de limba englezã, inginer instalatii, inginer industria alimentarã, consilier juridic etc. În cazul persoanelor cu studii medii, pe foile angaja torilor erau trecute ocupatii de asistent medical, invãtãtoare, ca sier, vazãtor, ospãtar, sudor, electrician, confectioner etc.’, a spus Laura Toporãscu, purtãtorul de cuvant al AJOFM Vaslui.