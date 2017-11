Uite-asa o burtã (de tigãri) aveau!

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

Trei tineri, doi români si unul moldovean, au încercat sã fenteze vigilenta echipei comune de control din PFF Albita si sã treacã frontiera având ascunse pe corp tigãri în valoare totalã de 405 lei. Smecheria nu a tinut, însã mai grav este cã fiecare dintre cãrãusi a fost amendat cu 5.000 de lei.

La sfarsitul sãptãmanii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cãlãtorind ca pasageri intr-un autoturism marca Mercedes inmatriculat in Bulgaria, trei bãrbati, doi cetãteni romani si unul R. Moldova, cu varste cuprinse intre 20 si 39 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra persoa – nelor, ocazie cu care, echipa comunã de control formatã din politisti de frontierã si lucrãtori vamali a descoperit, ascunse pe corpul celor trei persoane, 1.800 tigarete, fãrã insemne de accizare. Conform preve – derilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigaretelor in valoare totalã de 405 lei si sanctionarea contraven – tionalã a fiecãrui bãrbat in parte cu amendã in valoare de 5.000 lei.

Mercedes cu numere false, depistat la Albita

Tot la sfarsitul sãptãmanii trecute si tot in PTF Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei cetãteanul roman Igor S., in varstã de 32 de ani, conducand un autoturism marca Mercedes inmatriculat in Lituania. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã autoturismul nu este si nu a fost inmatriculat in nicio tarã din Uniunea Europeanã si cã numerele de inmatriculare in cauzã au fost atribuite de autoritãtile lituaniene unui alt autoturism. Bãrbatul a declarat cã a achizitionat autoturismul cu suma de 8.500 euro, in momentul achizitionãrii primind si documentele aferente si prezentate la controlul de frontierã. Acesta a mai declarat cã nu are cunostintã despre faptul cã vehiculul nu are drept de circulatie pe drumurile publice. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare .

Asigurari tip RCA false

Tot in week-end, in PTF Albita sa prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare iesirii din tarã, Ion G., in varstã de 30 de ani, cetãtean moldovean, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor marca Scania si o semiremorcã marca Schmitz, ambele inmatriculate in Romania. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrilor tip RCA prezentate la control pentru autovehiculele in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentele nu indeplinesc conditiile de formã si fond ale unora autentice, acestea fiind false. Bãrbatul a declarat cã are calitatea de angajat al firmei de transport care are in proprietate autovehiculele in cauzã si cã nu are cunostintã cã documentele prezentate la control sunt false ori falsificate. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de uz de fals.