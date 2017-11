Ucigasul din Ciocani împlineste un an de arest!

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

Condamnat la 9 ani de închisoare, sentintã desfiintatã de Curtea de apel Iasi, Puiu Vasile Uruioc va astepta rejudecarea procesului în stare de arest preventiv, în care se aflã de aproape un an. Într-un acces de gelozie, bãrbatul din Ciocani si-a ucis concubina cu 33 de lovituri de cutit, chiar sub privirile copiilor lor, apoi a încercat sã se sinucidã, fiind cu greu salvat de medicii ieseni. La jumãtatea lunii decembrie, bãrbatul a ajuns în arest preventiv, acuzat de omor calificat, mãsurã prelungitã ieri de judecãtorii vasluieni.

O tanãrã familie din Ciocani a fost destrãmatã, la sfarsitul lunii noiembrie 2016, dupã ce capul familiei a ajuns in arest, acuzat de omor, mama, in mormant, iar cei 3 copii, dupã ce au stat o perioadã in grija statului, au ajuns in ingrijirea bunicii materne. Tatãl, Puiu Vasile Uruioc, in varstã de 26 de ani, isi gãsise de lucru pe un santier din Bucuresti, insã s-a reintors intempestiv acasã, gãsindu-si concubina, Mihaiela Grigoras, cu 4 ani mai tanãrã decat el, vorbind la telefon. Orbit de gelozie, nu a tinut cont cã de fatã este cel mai mare dintre cei trei copii pe care-i aveau impreunã, a pus mana pe un cutit de bucãtãrie si i-a aplicat nu mai putin de 33 de lovituri. Ulterior, bãrbatul a incercat sã-si punã capãt zileleor, tãindu-si gatul cu acelasi cutit. Tragedia a fost descoperitã in dimineata urmãtoare, de soacra sa, care a anuntat evenimentul la numãrul de urgentã 112. Medicii de pe ambulanta sositã la fata locului l-au gãsit incã in viatã pe ucigas, care a fost transportat la un spital din Iasi, unde a fost operat de de urgentã. Medicii au reusit sã-i salveze viata si, 10 zile mai tarziu, a putut fi audiat de procurori, care, ulterior, l-au acuzat de omor calificat si au cerut judecãtorilor mandat de arestare preventivã. În luna iunie, Tribunalul Vaslui l-a condamnat pe Puiu Vasile Uruioc la 9 ani de inchisoare si plata a cate 100.000 lei drept daune morale cãtre fiecare dintre cei trei copii ai sãi, si cãtre mama victimei. Atat procurorii, cat si condamnatul si pãrtile civile implicate contestat aceastã sentintã, apelul fiind finalizat la inceputul lunii octombrie. Atunci, Curtea de Apel Iasi a desfiintat intreaga sentintã si, schimband incadrarea juridicã a faptei de care este acuzat Uruioc, din ‘omor calificat’ in ‘omor calificat sãvarsit cu cruzime’, a retrimis spre rejudecare dosarul la Tribunalul Vaslui. Panã la reinceperea procesului, instanta a decis mentinerea mãsurii de arest preventiv in care este plasat ucigasul din Ciocani.