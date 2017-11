Trupa de teatru a LMK, o nouã confirmare a valorii si talentului

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

Trupa de teatru a Liceului Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui a obtinut premiile I si II ale sectiunii în limba românã la Festivalul de teatru bilingv „Eugen Ionescu”, editia a IX-a, care a avut loc la Buzãu, pe 25 si 26 noiembrie.

Trupa de teatru a Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, condusã de prof. Mihaela Claudia Liteanu, a obtinut o nouã confirmare a valorii si a talentului componentilor sãi – elevi de gimnaziu si de liceu (in principal de la profilul bilingv – limbi moderne): premiul I si premiul al II-lea la editia a IX-a a Festivalului de Teatru Bilingv oEugen Ionescuo, desfãsurat la Buzãu, in perioada 25-26 noiembrie. Piesa de teatru oMai bine mai tarziu, domnule Godoto a obtinut cea mai inaltã distinctie a competitiei, Premiul I la sectiunea pieselor in limba romanã, iar piesa cu elevi de gimnaziu, sMãrirea si decãderea motanului Tom Thomaso, a obtinut un foarte onorant loc al II-lea. Festivalul este cu atat mai prestigios cu cat insusi dramaturgul roman de expresie francezã Matei Visniec este unul din fanii sãi, fiind oaspete indrãgit al mai multor editii ale festivalului, ba chiar prezidand si juriul acestui festival-concurs. Tn organizarea Inspectoratului Scolar Judetean Buzãu si a Centrului Cultural Francofon Buzãu, cu cooperarea autoritãtilor judetene si locale buzoiene, dar si cu sprijinul Institutului Francez din Bucuresti, coordonat de inspectorul scolar pentru limbi romanice Maria- Monalisa Plesea si de inspector Liliana Ivãnel, festivalul este deja o marcã de prestigiu a judetului Buzãu, fiind inclus in Calendarul oficial al competitiilor Ministerului Educatiei Nationale. Este o competitie ambitioasã, care reuneste trupe de teatru foarte bune din toatã tara, texte dramatice ambitioase si pasiunea pentru teatrul jucat in limbi moderne. Cele douã piese, adaptate si regizate de profesoara Mihaela Liteanu, au prezentat o viziune dramaticã a unor probleme actuale ale umanitãtii, reliefate subtil prin metafore scenice deosebite, inspirate de teatrul absurdului si puse in scenã cu ajutorul talentului nativ al eleviloractori. Prima piesã, intitulatã oMai bine mai tarziu, domnule Godoto, adaptare dupã Doru Motoc, are actiunea plasatã intr-o lume intoarsã cu susul in jos de cel de-al treilea rãzboi mondial, in care unii oameni, condusi de personajul lui Eugen Ionescu, Beranger, luptã sã supravietuiascã printre o multime de rinoceri (oameni care isi pãstreazã aspectul uman, dar au pierdut capacitatea de a vorbi si se comportã violent si sãlbatic). Atras de capacitatea si obstinatia lor de a supravietui, apare Godot (personajul lui Samuel Becket, un fel de Dumnezeu, ultima sperantã a oamenilor), care vrea sã inteleagã ce se intamplã pe planeta Pãmant. Din pãcate, el nu poate indeplini asteptãrile oamenilor de a fi ajutati si salvati complet de el, deoarece trebuie sã respecte liberul arbitru al oamenilor si sã intervinã cat mai putin posibil in viata lor. Tn cele din urmã, va trebui ca oamenii sã se confrunte cu adevãrul: in principiu, ei insisi vor supravietui, vor rãmane oameni, in ciuda tuturor tentatiilor de a deveni rinoceri pentru o viatã mai usoarã. Distributia acestei piese este formatã din elevii Tudor Visu (rolul Godot), Radu Neacsu (Beranger), in rolurile Oamenilor – Denisa Ouatu, Teodora Panzaru, David Dumitriu, Esthir Pilã; in rolul Femeia fugarã – Ramona Gherasim, in rolul Pãzitorului de sclavi – Tudor Stavãr, iar in rolurile rinocerilor – Anastasia Ulea, Aliodor Iosif Timofticiuc si Robert Bazon. Cea de-a doua piesã, adaptare liberã dupã Arthur Miller, de Mihaela Liteanu, drama satiricã sMãrirea si decãderea motanului Tom Thomaso, a fost prezentatã la sectiunea rezervatã elevilor de gimnaziu. Familia Bicker are un motan (Tom Thomas), despre care aflã, intr-o bunã zi, cu stupefactie, cã a invãtat sã scrie, sã citeascã si sã vorbeascã engleza, dar si sã foloseascã alte pisici ca spioni pentru a primi informatii despre oameni influenti ai orasului si, in acelasi timp, cã este hotãrat sã devinã noul primar al orasului, alegerile urmand sã se desfãsoare peste putin timp. Prin santaj si tupeu, ii face pe acesti oameni influenti sã-l ajute sã devinã primar. Cetãtenii orasului voteazã pentru Tom Thomas pe baza imaginii false, create de ziarele locale, fãrã sã stie cã voteazã pentru un motan. Foarte putini oameni cunosc adevãrul (si acestia sunt cei pe care ii constrange sau santajeazã). De indatã ce devine primar, se hotãrãste sã devinã guvernator al statului. Ajutat din nou de aceiasi oameni, el este doar un pas aproape de victorie, pe cale sã castige alegerile in calitate de guvernator, cand un instalator cinstit si foarte muncitor, Sam, il descoperã si il aratã asa cum este el – un motan, cetãtenilor pentru care au votat, nestiind cu cine voteazã. Tn finalul piesei, Tom Thomas se intoarce, umilit, acasã la familia Bicker, dar nimic nu promite faptul cã, intr-o zi, nu o va lua de la capãt, in nemãsurata ambitie de a conduce oamenii, profitand de naivitatea sau de buna lor credintã, pentru a-si asigura un trai indestulat si a-si alimenta dorinta nemãsuratã de putere. Tn aceastã dramã satiricã au evoluat David Dumitriu (motanul Tom Thomas), Ninu Matei (in rolul primarului orasului), Flavius Carabas (in rolul George Bicker), Eva Rosu (Adele Bicker), Robert Bazon (in rolul instalatorului Sam), Cristian Profire (in rolul vicepresedintelui bãncii, domnul Billings), Stefan Chiper (om de serviciu), cetãtenii votanti ai orasului: Vlad Pãun, Iosif Aliodor Timofticiuc, Sara Doroftei, Stefan Sava.