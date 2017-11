Topul Firmelor Vaslui a ajuns la a XXIV-a editie

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

Oamenii de afaceri vasluieni se întrunesc în aceastã searã la Topul Firmelor 2016. Evenimentul de galã va avea loc, astãzi, la un restaurant din municipiul Vaslui. La manifestare sunt asteptati circa 230 de invitati: patroni, reprezentanti ai administratiei publice locale si parlamentari. Vor fi acordate mai multe plachete de excelentã, dar nu doar oamenilor de afaceri, ci si elevilor si studentilor cu rezultate deosebite.

În aceastã searã, incepand cu ora 17.00, Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui va organiza a XXIV-a editie a Topului Firmelor 2016. La eveniment sunt asteptati sã participe in jur de 230 de participanti, oameni de afaceri, sefi de servicii deconcentrate, reprezentanti ai administratiei locale si judetene si parlamentari. În cadrul evenimentului, vor primi plachete de excelentã trei oameni de afaceri din municipiile Vaslui, Barlad si Husi, trei elevi cu rezultate meritorii de invãtãmant din judetul Vaslui si trei studenti din Republica Moldova. De asemenea, o personalitate de seamã din judetul Vaslui va primi o plachetã de excelentã. Este vorba despre prof. univ. dr. Ovidiu Carjã, de la Facultatea de Fizicã Iasi. ‘Noi suntem la dispozitia oamenilor de afaceri, pentru a gãsi o platformã care sã ii punã in legãturã pe oamenii de afaceri cu administratia. Sã inteleagã administratia cã lucreazã pentru noi’, a spus Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui. Evenimentul va avea loc un restaurant din municipiul Vaslui. Numãrul firmelor vasluiene care au participat la top este cu 500 mai mic fatã de anul precedent, pe fondul restrangerii activitãtii mediului de afaceri local. ‘E de apreciat cã agentii economici au reusit nu numai sã mentinã numãrul de angajati la acelasi nivel, dar au ajuns la un numãr mai mare’, a spus Ionel Constantin. În elaborarea clasamentelor pe baza cãrora vor fi premiate societãtile vasluiene s-a tinut cont de situatiile financiare ale societãtilor pentru anul 2016, profitul de exploatare pozitiv, rata profitului de exploatare, eficienta utilizãrii resursei umane, eficienta utilizãrii capitalului angajat, cifra de afaceri de minim 100 de mii lei in cazul microinteprinderilor si minim 250 de mii lei in cazul celorlalte entitãti. În acest an, in portofoliul domeniilor premiate a fost adãugat si Turismul. Celelalte domenii premiate sunt Cercetare – Dezvoltare si Hegh- Tech, Industrie, Agriculturã, Silviculturã, Pescuit, Constructii, Servicii si Comert.