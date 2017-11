Tigãri de contrabandã ascunse în rezervorul unui autovehicul

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

Pe 1 noiembrie, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Evgheni S., in varstã de 28 de ani, domiciliat pe raza judetului Iasi, conducand un microbuz marca Volkswagen. Pentru valorificarea unor informatii, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculului, ocazie cu care au fost descoperite, ascunse in rezervorul mijlocului de transport, 8.400 tigarete marca Winston, cu timbru de accizã Republica Moldova. Conform prevederilor legale, tigaretele, in valoare totalã de 1.890 lei, au fost ridicate in vederea confiscãrii iar persoana in cauzã a fost sanctionatã contraventional cu amendã in valoare de 7.500 lei.