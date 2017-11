Temele pentru acasã, în dezbatere publicã

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeazã, în perioada 7 – 20 noiembrie, o consultare nationalã privind regimul temelor pentru acasã, profesorii, pãrintii si elevii urmând sã fie chestionati în cazul acestui subiect.

ßDemersul se adreseazã actorilor educationali din invãtãmantul primar, gimnazial si liceal si presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate in functie de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi si pãrinti. Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordãri in ceea ce priveste rolul acestor activitãti de invãtare, respectiv corectarea unor disfunctionalitãti semna – late’, potrivit unui comunicat de presã al MEN. Astfel, datele ce urmeazã a fi colectate vor permite identificarea stãrii de fapt in privinta temelor pentru acasã si vor contura ßvariante de ameliorare a eventualelor derapaje’ prin adoptarea unor instrumente de reglementare. ßNu se solicitã date personale, iar rãspunsurile centralizate sunt confidentiale si vor fi utilizate exclusiv in scopul consultãrii’, mentioneazã Ministerul Educatiei. În decembrie 2016, Minis – terul Educatiei a emis un ordin care prevede cã temele pentru acasã sunt pentru cel mult douã ore la toate disciplinele, in asa fel incat timpul alocat activitãtilor scolare sã fie de cinci-opt ore, iar in vacanta elevilor din invãtãmantul primar si gimnazial, nu se vor da teme pentru acasã. ßTimpul necesar realizãrii temelor pentru acasã pentru un elev este de cel mult douã ore insumand toate disciplinele, in asa fel incat media zilnicã a pregãtirii elevului, in clasã si in afara ei, sã se incadreze in 5-8 ore zilnic. La clasa pregãtitoare nu se vor da teme pentru acasã. (…) În perioada vacantelor, de regulã, nu se vor da teme pentru acasã elevilor din invãtãmantul primar si gimnazial’, se arãta in documentul semnat de ministrul Educatiei Nationale de la acea vreme, Mircea Dumitru.