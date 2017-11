Tânãrul drogat care ameninta cã aruncã în aer Primãria Husi, trimis în judecatã

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a decis începerea procesului în cazul lui Gabi Tîrcã, huseanul care, aflat sub influenta drogurilor, a provocat, la începutul lunii august, un scandal monstru la Primãria Husi, amenintînd chiar cã va plasa bombe în institutie. Tânãrul de 27 de ani este acuzat de detinere de droguri în vederea consumului propriu. O altã tânãrã, Teodora Manea, va fi judecatã, în alt dosar, pentru trafic de etnonobotanice. În schimb, procurorii vasluieni au scos de sub urmãrire penalã mai multi consumatori de droguri, cu aprobarea judecãtorilor.

Se inmultesc cazurile de tineri ajunsi in atentia autoritãtilor pentru consum de droguri, de la cele mai usoare, etnobotanice, la canabis si chiar cocainã. Asta dupã ce mai multe retele de traficanti care asigurau substantele interzise producãtoare de vise sau curaj au fost destructurate de procurorii DIICOT sau politistii vasluieni. În ultima perioadã, mai multe propuneri de neincepere a urmãririi penale venite din partea procurorilor in cazul unor tineri consumatori care fie au colaborat cu anchetatorii, fie au dat semne de indreptare, au fost aprobate de judecãtorii Tribunalului Vaslui. Alti tineri nu au avut acelasi noroc, fiind trimisi in judecatã si riscand, in cazul in care vor fi gãsiti vinovati, fie inchisoare, fie obligarea la tratament si monitorizare o perioadã de timp. Este cazul unei tinere, Manea Teodora Alina, care, pentru a-si asigura doza zilnicã, a ajuns din consumatoare in distribuitoare de substante etnobotanice, uneori chiar si in randul unor elevi de liceu. Dupã depistarea sa, in 2015, ea a fost cercetatã in libertate, incercandu-se depistarea eventualilor complici sau a dealerilor de unde-si procura marfa. Ulterior, procurorii DIICOT au considerat cã au destule probe pentru a cere in instantã condamnarea sa. Zilele trecute, pe baza probelor si a rechizitoriului, Tribunalul Vaslui a dispus trimiterea in judecatã a Manea Teodora Alina, acuzatã de sãvarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevãzute de acte normative in vigoare, fãrã a detine autorizatie, in formã continuatã. În aceeasi zi, judecãtorii au dispus trimiterea in judecatã a unui alt tanãr, acuzat de aceastã datã de detinere de droguri de risc pentru consum propriu. Individul, Gabi Tircã, si-a dat in petec la inceputul lunii august, atunci cand, aflat sub influienta drogurilor, a provocat un scandal monstru in Primãria Husi. El solicita, nici mai mult nici mai putin, eliberarea unui certificat constatator al nasterii sale, petrecutã cu 27 de ani in urmã. Pentru cã nimeni dintre functionarii primãriei nu putea elibera un asemenea document, decat in conditii exprese prevãzute de lege si la solicitarea, in cazuri speciale, a unor institutii ale statului, huseanul a sfarsit prin a-l ameninta pe primarul Ioan Ciupilan cu judecata si chiar cu plasarea de bombe in sediul institutiei. La interventia politistilor, individul a fugit, insã a fost prins in trafic si condus la Spitalul Municipal pentru recoltarea de probe biologice. Analizele prelevate au arãtat cã Gabi Tircã era sub influenta unor substante psihotrope interzise, drept pentru care i-a fost intocmit dosar penal.