Tanãrul care a accidentat doi tineri si a fugit, pus sub control judiciar

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Politistii Biroului Rutier Barlad efectueazã cercetãri fatã de un bãrbat de 27 de ani, din municipiul Barlad, bãnuit de sãvarsirea infractiunilor de conducerea unui autovehicul sub influenta bãuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere, vãtãmare corporalã din culpã si pãrãsirea locului accidentului fãrã incuviintarea organelor de cercetare. În noaptea de 28 spre 29 octombrie, bãrbatul, desi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, a condus o masinã pe raza municipiului Barlad. Pe strada Republicii din localitate, acesta a accidentat doi tineri, de 22, respectiv 25 de ani, din municipiul Barlad, care se angajaserã in traversarea strãzii regulamentar, pe trecerea de pietoni. Dupã accident, bãrbatul a pãrãsit locul evenimentului, fiind identificat la scurt timp de politisti. La momentul identificãrii, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest rezultand o valoare de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat. Fatã de acesta a fost dispusã mãsura preventivã a controlului judiciar.