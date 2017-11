Tâlhari cercetati de politisti

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

Tânãrul bârlãdean de 17 ani Sorin Andrei Mantarosie a acceptat pedeapsa de trei ani de detentie primitã pentru tâlhãrirea a douã femei în vârstã, renuntînd la apelul fãcut împotriva sentintei Judecãtoriei Bârlad.

La doar 17 ani, Sorin Andrei Mantarosie s-a gandit sã facã rost de bani pe cãi mai putin ortodoxe, profitand de neputinta de a se apãra a unor persoane in varstã. Astfel, in luna martie, individul a atacat douã bãtrane, in varstã de 67, respectiv 70 de ani, pe care initial le urmãrise, si, bruscandu-le, le-a deposedat de posete. Prima dintre victime a fost atacatã chiar in liftul blocului in care locuia si, din cauza sperieturii si a problemelor cardiace, a avut nevoie de spitalizare. Prada, doar 230 de lei si ceva bunuri personale, nu i-a fost indeajuns talharului, astfel cã, douã zile mai tarziu, a atacat o altã femeie, de la care a reisit sã ‘smulgã’ alti doar 150 de lei, banii pe care victima ii avea asupra ei. Identificat si retinut de politisti, Sorin Andrei Mantarosie a fost initial plasat doar in arest la domiciliu, de cãtre judecãtorii barldeni, pentru ca, ulterior, Tribunalul Vaslui sã desfiinteze aceastã decizie si sã dispunã arestarea preventivã a tanãrului talhar. Luna trecutã, Judecãtoria Barlad a decis internarea lui Sorin Andrei Mantarosie timp de trei ani de detentie intr-un centru de detentie, sentintã imediat contestatã de tanãrul talhar. În scurtul timp decurs de la depunerea contestatiei si panã la intrarea pe rol a acesteia, la Curtea de Apel Iasi, se pare cã tanãrului fie i-a mai venit mintea la cap, fie a fost cuprins de remuscãri. La un prim termen de judecatã, la care urma sã fie pusã in discutie mentinerea mãsurii arestului preventiv luatã asupra sa, Mantarosie a refuzat sã se prezinte in fata instantei de judecatã. Mai mult, el a transmis, din Penitenciarul Tichilesti, acolo unde era ‘cazat’, o declaratie de retragere a apelului formulat impotriva sentintei initiale. În aceste conditii, condamnarea la 3 ani de detentie a rãmas definitivã, dupã ce Curtea de Apel Iasi a luat act de aceastã declaratie.