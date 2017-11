Strategie MEN pentru modernizarea infrastructurii educationale

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Ministerul Educatiei îsi propune consolidarea, reabilitarea, modernizarea si extinderea unitãtilor de învãtãmânt în vederea asigurãrii conditiilor de sigurantã, reabilitarea spatiilor de învãtare pentru asigurarea conditiilor minime de functionare, revizuirea si crearea unui cadru normativ al infrastructurii scolare propice unui spatiu de învãtare, modernizarea, reabilitarea, extinderea, echiparea si flexibilizarea spatiilor de învãtare din unitãtile de învãtãmânt cu nivel primar si gimnazial.

Totodatã, MEN are in vedere si construirea si reabilitarea de campusuri scolare. Aceste mãsuri sunt prevãzute in proiectul ßStrategia privind modernizarea infrastructurii educationale 2017 – 2023′, pus in dezbatere publicã de Ministerul Educatiei Nationale. În contextul acestor mã – suri, MEN mentioneazã cã peste jumãtate (56%) dintre elevii din Romania invatã in scoli supraaglomerate sau subutilizate. Astfel, 22% dintre elevi invatã in scoli supraaglomerate, scoli cu o capacitate insuficientã in raport cu numãrul elevilor inscrisi. Pe de altã parte, 34% dintre elevi (aproximativ unul din trei elevi) invatã in scoli care au capacitate excedentarã in raport cu numãrul elevilor. ßDoar 30% dintre unitãtile de invãtãmant au capacitate adecvatã. În mediul urban, 14,5% dintre unitãtile de invãtãmant au o capacitate insuficientã, comparativ cu 8,8% din mediul rural. Pe de altã parte, un mare numãr de unitãti de invãtãmant din mediul urban (46%) au capacitate excedentarã in raport cu numãrul elevilor inscrisi. Capacitatea excedentarã se intalneste cu precãdere in mediul rural, unde 62,6% dintre unitãtile de invãtãmant (aproximativ douã din trei) au spatiu excedentar, fiind utilizate sub capacitatea disponibilã. În acelasi timp, fenomenul supraaglomerãrii este mai larg rãspandit in unitãtile de invãtãmant secundar: 14% dintre unitãtile de invãtãmant secundar au capacitate insuficientã in raport cu populatia scolarã, comparativ cu doar 2,4% dintre scolile primare’, se aratã in proiect.

Judetul Vaslui, exemplu negativ

În proiect se mai precizeazã cã aproximativ 30% dintre scolile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, situatie care afecteazã peste 230.000 de elevi la nivel national. Potrivit sursei citate, in total, 2.220 de scoli din Romania nu au grupuri sanitare in interior, iar diferenta dintre mediul urban si cel rural este evidentã: 38% in mediul rural, comparativ cu 7% in mediul urban. ßÎn judetele Vaslui si Botosani, aproximativ unu din trei elevi nu are acces la grupuri sanitare in interior. În judetele Vrancea si Teleorman, aceastã problemã afecteazã aproape unu din patru elevi. Pe de altã parte, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Brasov au cele mai mari procente de unitãti de invãtãmant cu toalete in interior’, se mentioneazã in proiect. Totodatã, datele aratã cã situatia utilitãtilor este mai bunã in grãdinitele din mediul urban decat in cele din mediul rural. În mediul rural, 24% dintre grãdinite au grupuri sanitare in exterior, comparativ cu 7% din mediul urban. Un alt aspect este acela cã peste 3.000 de unitãti de invãtãmant secundar din mediul rural nu sunt dotate cu laboratoare (comparativ cu 803 unitãti de invãtãmant din mediul urban), lipsa acestora afectand 63% dintre elevii din mediul rural si 19% dintre cei din mediul urban. De asemenea, douã din zece scoli din mediul urban si sase din zece scoli din mediul rural nu sunt dotate cu bibliotecã. În acelasi proiect se aratã cã peste 42% dintre clãdirile in care functioneazã scoli sunt amplasate in zone cu risc seismic ridicat, iar aproximativ o treime dintre aceste clãdiri au fost construite inainte de 1963.