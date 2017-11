Spitalul din Bârlad mai face un pas cãtre prevenirea declasificãrii

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Ambitia Primãriei Bârlad, de a introduce spitalizarea de zi ca mãsurã obligatorie de prevenire a declasificãrii Spitalului „Elena Beldiman”, a devenit, de ieri, realitate. Asta dupã ce modulele în care vor fi mutate birourile Pavilionului Administrativ – reamenajat pentru noul serviciu – au ajuns în posesia unitãtii.

Volumul mare de muncã din Penitenciare datorat Legii recursului compensatoriu care ar putea pune mai devreme in libertate sute de detinuti are si efecte nedorite. Un tanãr din Fãlciu, acuzat de viol asupra unei copile de clasa a VIII-a, si care a contestat mentinerea sa in arest preventiv decisã de Judecãtoria Barlad, nu a fost prezentat instantei, Curtea de Apel Iasi, pentru a fi audiat, pentru cã un angajat al Penitenciarului Vaslui a omis acest lucru. Si asta nu o datã, ci de douã ori, atat la termenul stabilit pentru 2 noiembrie, cat si la cel de luni, 6 noiembrie. În consecintã, judecãtorii ieseni au decis o nouã amanare, pentru 10 noiembrie, dar si amendarea persoanei res pon sabile de transferul deti nutului cãtre instantã! Noroc cã mandatul de arestare preventivã a violatorului expirã pe 20 noiembrie, altfel, individul ar fi trebuit pus in libertate, conform procedurii, dupã expirarea mandatului! Abominabila faptã de care este acuzat individul sa petrecut la inceputul lunii iunie. Atunci, o copilã, aflatã la magazinul din satul Ranzesti, comuna Fãlciu, a fost invitatã de doi tineri sã se urce in masina acestora, sub pretextul unei plimbãri. Fata, in varstã de 15 ani, proaspãt absolventã a clasei a VIII, nu a bãnuit nimic, cu atat mai mult cu cat ii cunostea pe cei doi, care-i erau vecini. Au fãcut o plimbare panã la Murgeni, de unde bãietii au cumpãrat prezervative, iar la intoarcere, pe unul dintre ei, Adrian Zalã, l-au apucat ‘cãldurile’ si a incercat sã o constrangã pe fatã sã-i facã o partidã de sex oral. Pentru cã victima s-a zbãtut, nu a reusit, astfel cã, odatã ajuns in apoi in comunã, a rãmas la un bar din localitatea Bogdãnesti. Ulterior, soferul, Gheorghe Vicol, i-a promis fetei cã o duce acasã, insã, in loc de aceasta, a dus-o pe un camp din afara satului, unde, prin constrangere, a dezbrãcat victima si a violat-o. Dupã ce si-a satisfãcut po ftele, a revenit in Bogdãnesti, si-a luat prietenul si s-au intors, in jurul orei 23.00, in Ranzesti, lãsand fata in apropierea casei. Cand au aflat cele intãmplate, pãrintii fetei si fratele sãu mai mare, care, vãzand cã nu se intoarce de la magazin, o cãutaserã toatã seara, au anuntat Politia, cei doi fiind imediat retinuti. Adrian Zalã a fost ridicat de mascati chiar de la botezul copilului sãu, pe care-l avea tot cu o minorã, in varstã de 17 ani! Ulterior, la propu nerea pro – curorilor, Judecã toria Barlad a emis mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile, Vicol, pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor, iar Zalã, pentru cea de tentativã de viol. De atunci, in mai multe randuri instanta barlãdeanã a pre lungit mandatul de arestare, decizie contestatã de fiecare datã de cei doi violatori care sustin cã victima ar fi fost de acord sã intretinã cu ei relatii sexuale si, cã de fapt, nici nu ar fi comis cine stie ce gozãvie!