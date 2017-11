Solestean specializat in furtul de ciocolata, cercetat de politisti

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au probat activitatea infractionalã a unui bãrbat de 28 de ani, din comuna Solesti, bãnuit de comiterea a cinci furturi, fapte comise in perioada septembrie – octombrie. Politistii au stabilit faptul cã bãrbatul a sustras din douã societãti comerciale din municipiul Vaslui bunuri alimentare in valoare de 2.970 de lei. Interesant este cã solesteanul s-a concentrat in special pe… ciocolatã! În urma probatoriului administrat, bãrbatul a fost retinut de politisti pentru o perioadã de 24 de ore, ulterior, acesta fiind prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.