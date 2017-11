Soferul, beat si cu mâna în ghips, a fugit de la locul accidentului !

marți, noiembrie 28, 2017, 3:00

Sã conduci bãut si cu mana in gips, iatã reteta sigurã pentru producerea unui accident! A demonstrat-o un tanãr vasluian care, dupã ce a petrecut toatã noaptea impreunã cu prietenii in cluburile din Vaslui, s-a oferit sã-i conducã acasã, la Rosiesti. Asta in ciuda faptului cã avea o manã imobilizatã intr-un bandaj gipsat si consumase in exces bãuturi alcoolice. Dupã ce au fãcut o haltã de realimentare cu bãuturi la Stana Costesti, ocazie cu care au mai bãut cateva beri, cei sase ocupanti ai masinii au plecat mai departe. Aproape de destinatie, la Gara Rosiesti, soferul in varstã de 22 de ani a pierdut controlul microbuzului pe care-l conducea si a intrat intr-un pom. De frica pãrintilor, dar si a politistilor, soferul si alti doi tineri au fugit de la locul accidentului, acolo unde a rãmas iubita soferului si alte douã victime. În urma anchetei fãcute la fata locului, politistii au pornit in cãutarea soferului vinovat. Ei au fost insotiti de ambulantieri, ingrijorati de faptul cã tinerii din vehicul ar fi putut sã fi suferit diverse traumatisme. Ulterior, victimele au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, unde au fost spitalizate, cu exceptia soferului si a prietenei acestuia, care au refuzat internarea. Identificat de politisti, conducãtorul auto a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a arãtat o alcoolemie de 0,74 mg alcool pur in aerul expirat. ßÎn cauzã a fost intocmit dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã, pãrãsirea locului accidentului fãrã incuviintarea organelor de cercetare, si conducere sub influenta bãuturilor alcoolice’, a declarat Silvia Manta, purtãtor de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.