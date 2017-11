Sistem informatic integrat pentru administrarea si gestiunea patrimoniului CJ Vaslui

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

Dificultãtile întâmpinate în întocmirea documentatiilor aferente unor proiecte de reabilitare a infrastructurii a determinat conducerea CJ Vaslui sã implementeze introducerea unui sistem informatic integrat pentru administrarea si gestiunea patrimoniului judetului. Baza de date, care va fi folositã în întocmirea, implementarea si verificarea proiectelor, urmeazã a fi realizatã cât mai curând, posibil pânã la sfârsitul lunii ianuarie 2018! „Costul achizitiei, configurãrii si gestionãrii sistemului, circa 135 mii lei, se justificã pe deplin, raportându-ne doar la valoarea finantãrilor ce ar putea fi obtinute prin aceste proiecte”, considerã conducerea CJ Vaslui.

Doar in ultima perioadã, CJ Vaslui a solicitat finantare din fonduri europene sau guvernamentale pentru implementarea a nu mai putin de 17 proiecte finantate prin PNDL2, privind reabilitarea a peste 113 km de drumuri judetene si a 3 poduri, precum si reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Profesionale Speciale ‘Sfanta Ecaterina’ din Husi, proiecte in valoare totalã de peste 180,5 milioane lei, dar si a unui alt proiect, cel al drumului judetean strategic Barlad – Laza – Codãesti. În intocmirea documentatiilor, institutia s-a izbit de unele probleme privind inventarul bunurilor din patrimoniu judetului ce fãceau obiectul acelor proiecte, inventar care nu corespundea cu realitatea din teren. De exemplu, dea lungul drumurilor judetene, s-au constatat podete noi sau care nu mai existã ori sunt gresit amplasate, drumuri cu o lungime diferitã fatã de cea de pe hartã. Acest lucru s-a datorat si faptului cã atestarea domeniului public s-a fãcut in 2001, pe baza unor documentatii neactualizate, ultimele modificãri asupra patrimoniului judetului, datand din 2008, survenind in urma unor probleme asemãnãtoare. Pentru corectarea situatiilor din proiectele pe cale a fi inaintate pentru obtinerea finantãrii a fost nevoie de mai multe hotãrari ale CJ, luate, in unele cazuri, in cazul unor sedinte convocate special, in mod extraordinar. Pentru evitarea pe viitor a unor astfel de situatii, conducerea judetului a demarat la inceputul acestui an o amplã actiune de inventariere cu amãnuntul a bunurilor din inventarul judetului, atat scriptic, cat, mai ales, pe teren. Specialistii institutiei au verificat, de exemplu, lungimea drumurilor judetene si, impreunã cu IPJ Vaslui, au fost inventariate toate marcajele si semnele de circulatie de pe acestea. Toate datele colectate urmeazã a fi introduse intr-o bazã de date comunã, ce va fi accesibilã tuturor factorilor implicati, de la nivelul CJ, in intocmirea, implementarea si verificarea proiectelor in curs de implementare sau propuse pe viitor. În acest scop, urmeazã a fi achizitionat un sistem informatic integrat pentru administrarea si gestiunea patrimoniului judetului, al cãrui cost este estimat in jurul a 117 mii lei fãrã TVA. Sistemul securizat va permite inventarierea obiectivelor si intregistrarea acestora cu toate datele tehnice, suprafata, vechime, lungime, stare tehnicã, materialul din care este realizat, si hãrtile sau ortofotoplanurile aferente, inclusiv centralizarea si transpunerea datelor intr-o hartã digitalã. Sistemul va permite vizualizarea tuturor elementelor la zi a obiectivelor, de exemplu, in cazul drumurilor, inclusiv a indicatoarelor, bornelor, rigolelor sau altor elemente. ‘Crearea acestei baze de date este in fapt, o intrare in normalitate, iar cunoasterea amãnuntitã la zi a inventarului bunurilor ce alcãtuiesc patrimoniul judetului va fi beneficã din toate punctele de vedere. Pentru orice persoanã implicatã va fi mult mai simplu sã acceseze pe calculator datele actualizate de care are nevoie decat sã caute printr-un maldãr de dosare! Dat fiind cã noi avem deja colectate marea parte a datelor, introducerea acestora in sistem nu va dura foarte mult, estimez cã operatiunea s-ar putea incheia in douã-trei luni dupã implementarea sistemului informatic. Mai mult, toate datele ne vor sta la dispozitie exclusiv pe serverul propriu, iar utilizatorii vor fi instruiti, de cãtre furnizorul sistemului, la sediul nostru’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.