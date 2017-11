Se reiau demersurile pentru asfaltarea drumului de la Albita

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

Schimbarea, luna trecutã, a ministrului Transporturilor a întârziat, pentru a doua oarã în ultimii doi ani, asfaltarea drumului de intrare în tarã prin Vama Albita. Pentru începerea lucrãrilor, ar fi nevoie de o Hotãrâre de Guvern prin care drumul, pe sensul de intrare în tarã, si parcarea aferentã sã fie „mutate” de la ANAF la Ministerul Transpor – turilor, minister care detine si drumul pe sensul de iesire din tarã. Prefectii judetelor Vaslui si Iasi, Eduard Popica si Marian Serbescu, vor remite, sãptãmâna viitoare, un memoriu comun noului ministru al Transporturilor, Felix Stroe.

Tn luna septembrie, dupã o vizitã in teren si discutii cu reprezentantii Directiei Regionale Vamale Iasi, si cu cei au Directiei Regionale de Drumuri Iasi, prefectii judetelor Vaslui si Iasi, Eduard Popica si Marian Serbescu, au intocmit un memoriu comun, transmis Ministerului Transporturilor, prin care au solicitat reabilitarea cat mai urgentã a infrastructurii rutiere din zona Vãmii Albita, respectiv a Drumului European E561 pe o portiune de 12 km. Situatia este cu atat mai gravã cu cat drumul care permite accesul prin principala poartã de intrare in tarã din estul Romaniei, tranzitatã doar in primele 9 luni a acestui an de aproximativ 2,5 milioane de vehicule, este intr-o stare avansatã de degradare. Situatia drumului este ambiguã: dacã sensul de iesire din tarã apartine de Ministerul Transporturilor, care, acum doi ani, a reusit sã reabiliteze aceastã portiune, sensul de intrare in Romania, impreunã cu parcarea aferentã, este in administrarea… ANAF, institutie care l-a preluat in 1996, odatã cu preluarea clãdirii in care functioneazã vama. Tn aceste conditii, pentru reabilitarea acestui sens de mers, ar fi nevoie de transmiterea drumului din administrarea ANAF in cea a Ministerului Transporturilor, printr-o Hotãrare de Guvern datã in acest sens. Fostul ministru al Transporturilor, Rãzvan Cuc, dupã ce a primit memoriul inaintat de cei doi prefecti, a promis cã va face toate diligentele in acest sens, astfel incat lucrãrile de reabilitare sã inceapã cat mai repede. La douã sãptãmani dupã aceea, ministrul si-a dat demisia, iar problema a rãmas in suspensie. Nu este pentru prima datã cand se intamplã acest lucru. Tn toamna anului 2015, cu ocazia asfaltãrii sensului de iesire din tarã, ministrul de atunci, Iulian Matache, a rãspuns pozitiv unei solicitãri similare, de preluare de cãtre Ministerul Transporturilor a sensului de intrare in tarã in vederea reabilitãrii. A urmat tragedia de la ‘Colectiv’ si demisia intregului guvern, iar succesorii tehnocrati au pierdut din vedere aceastã problemã. Pentru a nu se repeta situatia, prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a anuntat cã sãptãmana viitoare, impreunã cu omologul sãu, prefectul judetului Iasi, vor merge la Bucuresti pentru a inainta memoriul comun noului ministru al Transporturilor, Felix Stroe. ‘Sperãm sã avem din partea ministrului Stroe aceeasi intelegere iar lucrurile sã se miste, astfel incat sã poatã fi reabilitat respectivul segment de drum european care, panã la urmã, reprezintã oglinda Romaniei pentru strãinii care ne viziteazã’, a declarat prefectul Eduard Popica.