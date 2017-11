Se cautã politisti, jandarmi si pompieri!

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

Criteriul înãltimii si unele probe sportive vor fi eliminate la înscrierea în scolile de politie sau ale jandarmeriei. Fortele de politie vor fi împrospãtate si prin recrutarea din sursã externã, în ianuarie fiind anuntat un nou examen pentru ocuparea a 1.800 de posturi de politisti în mediul rural!

Comisarul sef Doru Gabriel Pantaru, comandantul IPJ Vaslui, a anuntat cã, in aceastã perioadã, continuã recrutãrile candidatilor pentru scolile de politie, panã acum, in judetul Vaslui, fiind inscrisi deja 140 de aspiranti la meseria de politist. Pentru sesiunea 2018, sunt disponibile 1.300 de locuri la Scoala de Politie Campina si alte 300 de locuri la unitatea similarã din Cluj Napoca. Mai mult, vor fi eliminate unele criterii de admitere, printre care cel al inãltimii, dar si unele probe sportive, vitezã sau rezistentã, in schimbul acestora, candidatii urmand a parcurge un circuit aplicativ special. ‘Existã o modificare a actelor normative privind inscrierea la scolile din cadrul MAI, privind scoaterea criteriului de inãltime la recrutarea in politie, modificare care este deja in dezbatere publicã. Candidatii care, panã in acest moment, au incercat sã-si depunã dosarele, insã nu indeplinesc acum acest criteriu, vor rãmane in procedura de recrutare, urmand ca, dupã modificarea legii, sã poatã sustine examenul de admitere in scolile de politie din sesiunea ianuarie 2018’, a declarat comisarul sef Doru Gabriel Pantaru. Înscrierile se desfãsoarã panã pe 5 decembrie, iar examenele sunt programate incepand cu 20 ianuarie. În acelasi timp, continuã recrutãrile din sursã externã, examenul de recrutare urmand a avea loc tot in luna ianuarie, fiind disponibile 1.800 de posturi de politisti, dintre care 700 sunt destinate specialistilor. ‘Nu se stie incã cate din aceste 1.800 de locuri vor fi pentru judetul Vaslui, insã candidatii trebuie sã stie cã toate sunt in mediul rural, cu obligativitatea de a rãmane la post o perioadã de minim 3 ani’, a adãugat comandantul IPJ Vaslui, Doru Gabriel Pantaru. Criteriul de inãltime va fi eliminat si de la admiterea in scolile de jandarmi, pentru care inscrierea se desfãsoarã tot in aceste zile. Pentru tinerii doritori de a imbrãca uniforma jandarmilor sunt disponibile 700 de locuri in cele douã scoli, din Fãlticeni si Drãgãsani, examenul de admitere urmand a avea loc tot incepand cu 20 ianuarie 2018. Tot in aceastã perioadã, se fac inscrieri pentru scolile de pompieri, pentru sesiunea de admiterea ianuarie 20187 fiind scoase la concurs 300 de locuri, din care 275 pentru subofiteri si 25 locuri pentru maistri militari auto, o parte dintre acestea fiind rezervate persoanelor de etnie romã.