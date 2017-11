Scorpions Bârlad, «fabrica de campioni», locul I pe tarã la K1!

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Si-au respectat sloganul clubului si, la doar 10 luni de la înfiintare, sportivii Clubului „Scorpions” Bârlad au urcat pe cea mai înaltã pozitie a podiumului unui puternic Campionat National de Budokai.

Întrecerea sportivã a fost organizatã de Federatia Romanã de Budokai, la finele sãptãmanii trecute, la Galati, si a reunit la start aproape 300 de luptãtori din toatã tara. Membrii ßScorpions’ au mers sã se ßbatã’ cu un numãr de 30 de sportivi pregãtiti intens de cunoscutul luptãtor de K1 Dãnut Hurduc, care le este si antrenor. Si, asa cum au fãcut mereu, tinerii sportivi nu au dezamãgit. Ba chiar s-au intrecut pe sine, reusind sã isi adjudece nu mai putin de sase medalii de aur, opt de argint si sapte de bronz. Prin urmare, performanta lor a clasat clubul la care se antreneazã pe primul loc la nivel national. Motiv de mandrie si bucurie totalã pentru antrenorul Hurduc si pentru toti sportivii pe care acesta ii pregãteste. ßSunt extrem de mandru de acesti sportivi, pentru cã au dat dovadã de o determinare exemplarã. Au reusit sã se mobilizeze foarte bine individual si, pe stilul K1, unde am concurat noi, medaliile au inceput sã curgã. Si asta dupã doar zece luni de la infiintarea clubului… Performanta lor este cu atat mai importantã cu cat in competitie sau inscris nu mai putin de 297 de sportivi de la cele mai puternice cluburi din tarã, foarte multe cu traditie de ani buni. Vreau sã le multumesc bãietilor pentru faptul cã au dus clubul nostru pe locul I la nivel national. Trebuie sã mai remarc prestatia sportivului nostru Ionel Chilian care, dupã ce in vara acestui an a pierdut o luptã in fata unui sportiv din Tecuci, de aceastã datã, cand sortii au fãcut sã se intalneascã din nou cu el, sã isi ia o revansã bine meritatã. Si acesta este un indiciu cã sloganul clubului nostru este unul real, iar Scorpions Barlad chiar este o fabricã de campioni’, ne-a declarat Dãnut Hurduc.