Scolarizarea în învãtãmântul profesional si dual, în functie de nevoile angajatorilor

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Operatorii economici vor fi consultati cu privire la cifra de scolarizare în învãtãmântul dual si cel profesional a anului scolar 2017 – 2018, astfel încât aceasta sã corespundã nevoilor reale de pe piata muncii atât la nivel local, cât si regional. Propunerile operatorilor economici trebuie înaintate, pânã pe 17 noiembrie, cãtre ISJ Vaslui si CNDIPT, urmând ca numãrul de locuri, pe specializãri, în noul an scolar sã fie stabilit în decursul lunii decembrie.

Ministerul Educatiei Nationale a demarat actiunile pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invãtãmantul profesional si dual pentru anul scolar 2017 – 2018. În cadrul acestei proceduri, un rol important il au operatorii economici, a cãror implicare este doritã nu doar in stabilirea domeniilor in care este nevoie realã de fortã de muncã calificatã, dar si in asigurarea cadrului in care elevii vor face practicã profesionalã. În aceste zile, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui va realiza, cu sprijinul Camerelor de Comert si a institutiilor reprezentate in Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, actiuni de popularizare in randul operatorilor economici privind oportunitãtile de solicitare de scolarizare in invãtãmantul dual si in invãtãmantul profesional, pentru anul scolar 2018-2019. Panã pe 17 noiembrie, operatorii economici pot transmite, atat cãtre ISJ Vaslui, cat si cãtre CNDIPT, solicitãrile de scolarizare la invãtãmantul dual si cel profesional, solicitãri care vor fi centralizate panã pe 23 noiembrie. Ulterior, unitãtile de invãtãmant profesional si tehnic vor trece la incheierea, cu operatorii economici, de contracte cadru pentru formarea profesionalã a elevilor, transmitand apoi, cãtre ISJ Vaslui, propunerea privind numãrul de locuri la invãtãmantul profesional, impreunã cu contractele-cadru incheiate. Toate aceste propuneri vor fi centralizate, urmand ca varianta finalã a proiectului cifrei de scolarizare pentru 2017 – 2018 sã fie elaboratã si transmisã cãtre Ministerul Educatiei Nationale in decursul lunii ianuarie. ‘Încercãm sã corelãm oferta noastrã educationalã cu nevoile reale de pe piata muncii vasluiene si din regiune. Sperãm ca si operatorii econimici sã vinã in intampinarea acestei initiative, comunicandu-ne nevoile lor, si sã dea dovadã de responsabilitate, mai ales cã rezultatele acestei colaborãri vor fi palpabile abia peste cativa ani, cand noua generatie de elevi va termina scolile profesionale’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui.