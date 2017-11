Scoala de bani pe roti a BCR a ajuns si la Vaslui !

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Programul mobil de educatie financiarã al Bãncii Comerciale Române (BCR) a ajuns si în municipiul Vaslui. Pânã în data de 26 noiembrie, camionul distractiv «FLiP», parcat în fata BCR Vaslui, va fi locul de desfãsurare a unor ateliere de educatie financiarã pentru elevi.

Adriana Popa, reprezentantul BCR Vaslui, a spus cã atelierele se adreseazã copiilor cu varsta intre 7 si 14 ani, panã la aceastã datã fiind inscrisi in program peste 600 de elevi din judet. ‘Atelierele dureazã o orã si jumãtate, timp in care copiii invatã prin joc cum sã administreze bugetul unei familii, deciziile pe care trebuie sã le ia, ce au un impact asupra economiei. Copiii sunt intrebati despre cele mai importante cheltuieli din familie, iar ei constientizeazã cã cei mai multi bani se duc pentru casã. Proiectul a inceput in Bucuresti si in urmãtorii cinci ani camionul FLiP va parcurge toate orasele din Romania. A trecut prin Tulcea, Galati, Focsani, Bacãu, iar acum a ajuns in Vaslui’, a spus Adriana Popa. Reprezentantul ONG-ului ‘Scoala de Valori’, care este partener in cadrul proiectului, a precizat cã prin atelierele interactive se doreste sã se punã o temelie in ceea ce priveste educatia financiarã. ‘Scoala de bani pe roti propune un model de educatie interactiv, prin care copiii au ocazia sã invete intr-un mediu inedit cum circulã banii prin lume, ce este globalizarea si ce efecte pot avea anumite decizii financiare asupra lor si a celor din jur. Atelierele au loc in camionul FLiP, a cãrui remorcã modularã se transformã intr-un loc de joacã. Timp de 90 de minute, grupuri de cate 15 elevi aflã, cu spijinul unor traineri specializati, de ce este important sã economiseascã’, a precizat reprezentantul ONG-ului. Atelierele se desfãsoarã zilnic, in intervalul orar 10.00 – 20.00, iar inscrierile sunt gra tuite. Cei interesati pot accesa pagina https://www.scoaladebani.ro/peroti/ sau pot suna la numãrul de telefon 0725/772255.