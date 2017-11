Sâmbãtã, FC Roma „joacã” la Bârlad

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

Sambãtã, 4 noiembrie, de la ora 12.00, in cadrul programului KineDok powered by One World Romania, editia a-3-a, Muzeul ‘Vasile Parvan’ invitã publicul la filmul documentar FC Roma, al regizorilor cehi Tomas Bojar si Rozalie Kohoutova. In ultima ligã din Republica Cehã, o echipã de fotbalisti romi incearcã nu atat sã castige, cat pur si simplu sã joace. Chiar dacã orice fan al fotbalului este la curent cu campania UEFA sSpune Nu Rasismuluio, incã existã locuri in care nu toti jucãtorii sunt considerati egali pe terenul de fotbal. Multe dintre celelalte echipe preferã sã piardã prin neprezentare decat sã fie pe teren cu un grup de romi. Cand FC Roma joacã finalmente impotriva altora, primeste ca bonus insulte si mentiuni repetate despre Hitler. Aceasta este dimensiunea rasismului in Republica Cehã, exploratã in acest film nu doar pe terenul de fotbal, ci si in cluburi si in viata de zi cu zi a jucãtorilor. Un cinema verite elegant urmãreste jucãtorii romi in toatã umanitatea lor, iar perspectiva echipei devine perspectiva privitorului. Tristetea, umorul si absurditatea situatiei in care se gãseste FC Roma sunt, din pãcate, poate prea familiare nouã in Romania.