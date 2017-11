Salariile la DGASPC, amânate încã o datã

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Mult asteptata sedintã de Guvern în care s-ar fi putut rezolva problema salariilor angajatilor Protectiei Copilului nu a adus nimic în buzunarele acestora. Rectificarea bugetarã a adus totusi ceva bani în judet, 8,9 milioane lei, însã doar pentru salarii, sporuri si alte drepturi ale profesorilor, inclusiv din învãtãmântul special, iar pentru DGASPC Vaslui, 3,124 milioane lei, bani destinati plãtii bunurilor si serviciilor necesare pânã la sfârsitul anului. Cât despre salarii, se asteaptã o nouã sedintã a Guvernului, ocazie cu care banii necesari vor fi virati dintr-un Fond de Rezervã ce se va constitui special în acest scop.

La ultima sedintã a CJ, care a avut loc pe 14 noiembrie, presedintele Dumitru Buzatu rãspundea unei interpelãri venite din partea consilierilor liberali si sublinia cã problema functionãrii, panã la sfarsitul anului, a DGASPC Vaslui, inclusiv plata salariilor celor peste 2.600 de angajati, este pe cale a fi rezolvatã. ‘Chiar azi (marti, n.r.) am vorbit cu ministrul Muncii, cu vicepremierul si premierul si mi s-a confirmat cã, la urmãtoarea sedintã a Guvernului, se va aloca suma de 3 milioane lei pentru plata bunurilor si serviciilor, si alte 23 milioane lei, pentru plata panã la sfarsitul anului a salariilor angajatilor de la DGASPC. Banii pentru bunuri si servicii reprezintã diferente intre standarde de cost si sunt mai usor de acordat. În schimb, pentru salarii, este nevoie de constituirea unui fond de rezervã a Guvernului, de unde, ulterior, se vor face alocãrile necesare’, a explicat Buzatu. O parte din promisiuni s-au indeplinit, insã nu si vestea bunã asteptatã de angajati, respectiv plata lefurilor restante incepand cu luna septembrie, ci doar de asigurare a cheltuielilor de functionare ale institutiei, aflatã in acest moment in colaps. Constituirea Fondului de Rezervã a fost amanatã pentru sedinta de Guvern viitoare, ceea ce inseamnã cã, in cel mai bun caz, plata salariilor angajatilor se va face abia peste o sãptãmanã. În acest timp, char dacã sunt alocati banii necesari, este nevoie si de o sedintã a CJ Vaslui, pentru rectificarea bugetului in vederea plãtii salariilor. Dacã pentru angajatii DGASPC, vestea primitã nu a fost cea speratã, alte categorii de personal bugetar se poate spune cã au primit deja un prim cadou de Crãciun. Este vorba in primul rand de cadrele didactice, pentru care rectificarea bugetului de stat a adus banii necesari plãtii panã la sfarsitul anului, a salariilor si sporurilor, dar si a unor drepturi bãnesti castigate in instantã. Astfel, pentru salariile cadrelelor didactice din invãtãmantul special si salariatii CRJRAE din judetul Vaslui a fost alocatã suma de 1,05 milioane lei, iar pentru drepturi bãnesti decise prin hotãrari judecãtoresti definitive, alti 42.000 lei. Din cota defacatã de TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, judetului Vaslui i-a mai fost alocatã suma de 7,68 milioane lei, pentru finantarea invãtãmantului preuniversitar de stat. Din aceastã sumã, 5,2 milioane lei este destinatã plãtii, panã la sfarsitul anului, a lefurilor profesorilor, iar unii ditre ei vor mai beneficia si de plata unor drepturi castigate in instantã, pentru care s-au alocat alte 2,48 milioane lei. Tot la aceastã a doua si ultimã rectificare din acest an a bugetului de stat s-a alocat suplimentar, cãtre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, suma de 537 milioane lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului si a contributiilor de asigurãri sociale de sãnãtate aferente indemnizatiilor. Astfel, aceste categorii sociale vor petrece sãrbãtori ceva mai linistite din punct de vedere financiar.

Apelul lui Bichinet: Salvati DGASPC!

Situatia de la DGASPC Vaslui, institutie a cãrei angajati nu si-au primit incã salariile pe luna septembrie, se aflã in atentia deputatului PMP Corneliu Bichinet. Acesta a declarat cã institutia, atat de importantã la nivel judetean, trebuie salvatã, rolul cel mai important revenindu-i Guvernului, care trebuie sã aloce sumele necesare. Totodatã, deputatul PMP considerã cã la DGASPC ar trebui fãcutã ordine. ‘DGASPC Vaslui, institutie care rãspunde de destinele a mii de copii aflati in nevoie, dar si a altor persoane care au nevoie de atentie specialã, este acum un butoi de pulbere. Pe aceastã temã, am avut mai multe discutii cu ministrul Muncii si prim-ministrul Tudose, si am vãzut cã si conducerea judetului este implicatã in rezolvarea situatiei. Dar nu este destul; ar trebui ca si cei din conducerea institutiei respective, cei 72 de directori plãtiti cu salarii mari, sã fie mult mai implicati, sã stea, dacã e nevoie, cinci zile pe sãptãmanã la usa ministrilor pentru a face rost de bani. Nimeni nu poate salva DGASPC decat dacã Consiliul Judetean, care nu are bani, este sprijinit in actiunea de sensibilizare a Guvernului!’, este de pãrere deputatul PMP Corneliu Bichinet. Acesta opineazã cã Protectia Copilului trebuie salvatã nu pentru cã asigurã locuri de muncã la peste 2.600 de persoane, ci pentru cã salveazã niste bieti copii din mainile unor pãrinti iresponsabili, prin luarea micutilor din mediul nesãnãtos in care trãiesc si de multe ori sunt abuzati. ‘Sper ca Dumnezeu sã-l lumineze pe presedintele Buzatu Dumitru si sã mai facã niste drenãri acolo, iar unii oameni, aflati in postura de functionari bine plãtiti, sã plece pe santier, sã vadã ce inseamnã munca! O sã adancesc acest subiect intr-o viitoare declaratie politicã, prezentatã la tribuna Parlamentului ori in presã. Panã atunci, zic doar atat: PSD-ul este mama DGASPC-ului Vaslui, o mamã putin lascivã, care si-a abandonat copiii!’, a mai declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet. Pe de altã parte, a mai spus parlamentarul, ‘Bomba de la DGASPC (…) nu va exploda niciodatã, catã vreme cei de la conducerea respectivei institutii sunt de la PSD. Dupã aceea, Dumnezeu cu mila!’, a adãugat deputatul PMP.