«România la întâlnirea cu Centenarul» la prima editie

marți, noiembrie 28, 2017, 3:00

Astãzi, la ora 17.00, la Cercul Militar Barlad are loc vernisarea expozitiei de creatii plastice a elevilor intitulatã ‘Romania la intalnirea cu Centenarul’, editia a I-a, 2017. Manifestarea reprezintã una din activitãtile amplului proiect prin care Scoala Gimnazialã ‘Iorgu Radu’ Barlad si institiile partenere isi propun marcarea Centenarului Primului Rãzboi Mondial si a Marii Uniri, dar si a Zilei nationale. În cadrul acesteia, vor expune elevii de la scolile barlãdene (partenere in proiect, dar nu numai), remarcandu-se aportul Liceului Pedagogic ‘Ioan Popescu’ Barlad si al Scolii de Arte ‘N. N. Tonitza’. Expo – zitia va fi prezentatã de profesorii Ghitã Cristian si profesorul Marcel Proca, acesta din urmã incadrand manifestarea in contextul istoric. Pe parcursul activitãtii se vor acorda diplome de participare elevilor expozanti, profesorilor indrumãtori si institutiilor care s-au implicat in derularea de panã acum a proiectului. Manifestarea se va incheia printr-un moment artistic la care isi vor aduce contributia elevi ai Scolii Gimnaziale ‘Iorgu Radu’ Barlad si grupul folk coordonat de profesorul Constantin Corneliu Plesu cu elevi de la Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ si Scoala Gimnazialã ‘Episcop Iacov Antonovici’. Se doreste o participare cat mai largã din randul comunitãtii educationale, unul din obiectivele proiectului fiind formarea la cat mai multi elevi a capacitãtii de repre – zentare stiintificã si creativã a proceselor istorice si in special cele legate de semnificatia si simbolistica Centenarului. De asemenea, organi – zatorii isi propun o crestere a nivelului de culturã istoricã a elevilor, a capacitãtii lor de investigare, docu mentare, de inter – pretare criticã a mãrturiilor de epocã, astfel incat ei sã fie capabili sã perceapã realitãtile trecutului si sã le transpunã in formã stiintificã / literarã / artisticã / IT. Ca o continuare fireascã a demer – sului de celebrare a Centenarului, urmãtoarele editii ale acestui ciclu expozitional ‘Romania la intalnirea cu Centenarul’ vor avea loc pe 17 mai (Ziua eroilor) si 28 noiembrie 2018, in aceeasi locatie. În mãsura in care activitãtile vor avea efectul scontat, manifestãrile vor cãpãta caracter regulat. Pe un alt palier proiectul se desfãsoarã si prin continuarea itinerãrii expozitiei ‘BžRLADUL – CAPITALÃ MILITARÃ (noiembrie 1916 – martie 1917)’ la institutiile partenere Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’, Scoala Gimnazialã ‘Manolache Costache Epureanu’, Colegiul Tehnic ‘Marcel Guguianu’ Zorleni, Palatul Comunal etc. Totodatã, se lanseazã o campanie de donatii de cãrti, intitulatã ‘LA CEAS ANIVERSAR – O CARTE PENTRU BASARABIA’, in beneficiul unitãtilor de invãtãmant din Cahul – Basarabia, sub lozinca: Citim impreunã! Sãrbãtorim impreunã! Cãrtile vor putea fi donate la Centrul zonal de distributie a manualelor de la Scoala Gimnazialã ‘Iorgu Radu’, Colegiul Tehnic ‘Al. I. Cuza’ si Biblioteca ‘Stroe S. Belloescu’ Barlad. Aceastã activitate se va desfãsura panã pe 27 martie 2018 cand se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, se sperã intr-o inten – sificare a legãturilor educationale si culturale cu aceastã localitate prin o serie de proiecte comune transfron – taliere, sustine coordonatorul proiectului, prof. Marcel Proca, vicepresedintele Societãtii de Stiinte Istorice – Filiala Barlad.