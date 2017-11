Referendumul pentru CÃSÃTORIE, între Adevãr si Dezinformare (III)

vineri, noiembrie 24, 2017, 3:00

6. Pe termen lung, oricum, vom ajunge sã o legalizãm

Peste Constitutia unei tãri nu se poate trece. Ea reflectã viziunea poporului asupra unor valori, fiind o formã de exprimare a suveranitãtii nationale.

ADEVÃR: Copiii au dreptul la o copilãrie seninã! Cand vor fi adulti, isi vor decide singuri viitorul. Educatia copiilor din Romania se va axa pe prezentarea efectelor benefice ale cãsãtoriei dintre un bãrbat si o femeie. Noile generatii vor fi crescute in spiritul valorilor firescului, avand posibilitatea sã-si determine singure viitorul.

7. Este periculos: iesim din Europa, alinierea Romaniei la valorile occidentale este periclitatã

Europa a fost fondatã pe valorile firescului, pe respectarea drepturilor fundamentale, pe respectarea libertãtii de exprimare, a libertãtii de constiintã si de credintã. Vedem care sunt efectele ‘cãsãtoriilor pentru toti’: copiii nu mai au dreptul de a avea o mamã si un tatã, esti amendat dacã iti exprimi o opinie contrarã acestor uniuni, intri in faliment dacã nu prestezi serviciile tale unui cuplu unisex, predicile preotilor nu mai au voie sã continã anumite pasaje din Biblie. Din acest punct de vedere, demersul de protejare a definitiei cãsãtoriei face parte dintr-un demers de protejare a esentei civilizatiei europene.

ADEVÃR: Europa a fost fondatã pe valorile libertãtii de exprimare, de credintã si de constiintã! Trebuie mentionat cã legislatia la nivel european permite definirea cãsãtoriei in conformitate cu DORIN?A cetãtenilor din statul respectiv (art. 9, Carta drepturilor fundamentale UE). Este momentul in care forurile UE pot demonstra respectul fatã de suveranitatea natiunii romane in materie de definire a cãsãtoriei, in conformitate cu principiile Uniunii Europene, fiind un excelent motiv de diminuare a euroscepticismului.