Referendumul pentru CÃSÃTORIE, între Adevãr si Dezinformare (II)

Dezinformare 2 – Tema cãsãtoriei nu este asa importantã. Chiar dacã se aprobã ‘cãsatoriile’ unisex, nu mã afecteazã cu nimic faptul cã doi bãrbati se pot ‘cãsãtori’ (pot face ce doresc in spatiul lor intim)

Redefinirea cãsãtoriei are efecte majore in societate. Se vor legaliza adoptiile de copii de cãtre cuplurile de acelasi sex, va fi afectatã libertatea de exprimare (daca iti vei manifesta dezacordul poti fi concediat, amendat si trimis la cursuri de reeducare), in scoli li se va prezenta copiilor cãsãtoria intre doi bãrbati ca fiind o alternativã viabilã la cãsãtoria fireascã, comportamentul homosexual ca fiind o alternativã normalã la comportamentul heterosexual, preotii pot fi obligati sã cãsãtoreascã cupluri unisex. ADOPTIILE DE COPII de cãtre un cuplu de doi bãrbati vor fi permise.

Dezinformare 3 – Se intervine in relatia de iubire dintre douã persoane. Statul nu trebuie sã spunã adultilor cum sã-si organizeze viata.

Dreptul la viatã privatã este garantat de Constitutia Romaniei, relatia dintre douã persoane de acelasi sex tinand de domeniul vietii intime. Pe nimeni nu intereseazã ce ce anume se intamplã in intimitatea acestor cupluri, dreptul la viatã privatã fiind intru totul respectat. ADEVÃR: Cãsãtoria este despre relatia de iubire intre douã persoane SI despre nasterea si educatia copiilor. La baza cãsãtoriei stau iubirea SI capacitatea de procreare. Din acest motiv statul ocroteste, prin lege, cãsãtoria, conferind o serie de drepturi si obligatii sotilor, atat in calitate de parteneri de viatã cat si ca pãrinti. Promovarea valorilor crestine inseamnã respectarea traditiilor istorice definitorii pentru Romania.

Dezinformare 4 – Daca se vor interzice ‘cãsãtoriile’ unisex, cel putin sã permitem aprobarea parteneriatele civile ADEVÃR: Parteneriatele civile sunt un pericol, intrucat sunt o treaptã cãtre cãsãtoria unisex (vezi cazul recent al Germaniei). În eventualitatea dezbaterii adoptãrii parteneriatelor civile, acestea trebuie combãtute. Toate drepturile pe care cuplurile unisex le solicitã (ex: dreptul la mostenire) se pot exercita prin instrumente juridice deja existente in legislatie (ex: testament), singurul obiectiv fiind accederea cãtre ‘cãsãtoria’ homosexualã.

Dezinformare 5 – A mai fost un referendum si nu s-a schimbat nimic Referendumul organizat in 2009, cu ocazia stabilirii numãrului de parlamentari la 300, a fost un tip de referendum consultativ. Acest tip de referendum nu produce efecte imediate, fiind nevoie de interventia Parlamentului pentru concretizarea rezultatului. ADEVÃR: Referendumul pentru Cãsãtorie este unul decizional, cu efecte imediate! Referendumul organizat pentru definitia Cãsãtoriei este unul DECIZIONAL, care, dupã realizarea lui, produce efecte imediate, nemaifiind nevoie de interventia Parlamentului.