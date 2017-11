Reabilitarea Spitalului Judetean continuã

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a alocat noi fonduri, aproape 680 mii lei, pentru continuarea lucrãrilor de reabilitare a celei mai mari unitãti spitalicesti din judet, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Aproape un sfert din acesti bani erau pregãtiti pentru sustinerea unui proiect vizând noi achizitii de aparaturã medicalã. Nu au fost însã folositi pentru cã Ministerul Sãnãtãtii nu a alocat niciun leu în acest sens în 2017! În aceste conditii, echipamentele ce urmeazã a fi achizitionate sunt mai putine, si doar dintre cele absolut necesare.

Încã din 2015, prin fonduri de la bugetul local al judetului Vaslui, s-a inceput sistematizarea curtii interioare a pavilionului central a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui insã, din lipsã de bani, lucrãrile au fost mult intarziate. Dat fiind cã, incepand de anul viitor, ar trebui sã inceapã si construirea noului Ambulatoriu Integrat situat in curtea spitalului, conducerea judetului a luat decizia continuãrii lucrãrilor de reabilitare a curtii interioare, alocand, la ultima sedintã a CJ, si sumele necesare in acest sens. Este vorba de 400.000 lei, bani cu care se doreste asfaltarea drumurilor de acces spre Morgã, spre zona Secretariat – Conducere si spre platforma de gunoi, dar si realizarea canalizãrii apelor pluviale si a instalatiilor electrice ce vor fi plasate sub respectivele drumuri de acces. Alti 20.000 lei vor fi folositi pentru mutarea conductorilor electrici care se aflã in acest moment plasati pe amplasamentul pe care se va construi viitorul Ambulatoriu Integrat, asta dupa ce deja o parte din conductele de gaz, apã si canalizare au fost deja mutate. Nu sunt singurii bani directionati, la ultima rectificarea bugetului judetului, cãtre SJU Vaslui. O sumã importantã, aproape 200.000 lei, vor fi folositi pentru achiziztionarea unor echipamente medicale strict necesare desfãsurãrii in bune conditii a actului medical. Este vorba de o trusã laparoscopie interventionalã, monitoare functii vitale, casolete pentru instrumentar, container pentru sterilizare, un echograf oftalmologic cu sondã de biometrie si o sondã echograf modul B. Banii respectivi erau blocati in buget incã de la inceputul anului, fiind destinati acoperirrii cotei de cofinantare de 10% din eventualele cheltuieli de investitii pentru achizitionarea de echipamente medicale de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, minister care insã nu a mai alocat in acest an nici un fel de sume pentru reinnoirea aparaturii medicale.