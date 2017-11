PSD a castigat, oficial, alegerile din Osesti

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

Contestatia PNL Vaslui privind renumãrarea voturilor în sectiile de votare ale Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 56 Osesti a fost respinsã ca nefondatã de Judecãtoria Vaslui. În aceste conditii, noul primar ales, PSD-istul Didi Alexandroae va fi invitat sã îsi ia în primire mandatul.

Nemultumiti de pierderea, la doar 19 voturi diferentã, a alegerilor partiale desfãsurate pe 5 noiembrie la Osesti, liberalii vasluieni au depus la Judecãtoria Vaslui o contestatie privind posibile fraude electorale. Liberalii au solicitat renumãrarea voturilor, pentru a lãmuri unele aspecte printre care ‘numãrul mare de voturi nule din cele 3 sectii de votare, 46, comparativ cu diferenta care a fost intre primii doi competitori, 19 voturi’. Reprezentantii PNL mai semnalau si discrepanta foarte mare intre numãrul voturilor obtinute de candidatul lor in cele 3 sectii de votare, in douã dintre ele castigand detasat, in timp ce la sectia de votare Osesti reprezentantul PSD ar fi castigat categoric, lucru de neinteles pentru ei. Nu erau singurele lucruri incriminate de liberali, care au semnalat o posibilã fraudã electoralã, ce ar fi putut fi corectatã prin renumerarea voturilor. ‘Potrivit reprezentantilor PNL din sectia de votare Buda si din BEC Osesti, sacul cu buletinele de vot din sectia de votare 370 Buda a fost transportat la BEC nesigilat. Mai mult, Procesul-Verbal privind consemnarea rezultatelor votãrii din sectia Buda a fost refãcut la BEC in absenta reprezentantilor PNL si ALDE din sectia de votare, semnãtura acestora pe PV-ul refãcut lipsind. Tot in acest PV refãcut, numele reprezentantului PNL din sectia de votare este trecut eronat. Mentionãm cã reprezentantul PNL din sectia de votare a fãcut cerere in scris, conform legii, pentru a primi o copie a Procesului-Verbal privind consemnarea rezultatelor votãrii, dar presedintele sectiei, dna. Gosav Elena a refuzat sã-i elibereze aceastã copie’, se aratã in contestatia inaintatã spre solutionare Judecãtoriei Vaslui. Argumentele se pare cã nu iau convins pe judecãtori, acestia respingand ca nefondatã contestatia. Hotãrarea instantei fiind definitivã, castigãtorul alegerilor, Didi Alexandroae, candidatul PSD, are cale liberã spre fotoliul de primar. Conform legii, in termen de 20 de zile de la validarea alegerilor, noul ales local va fi invitat la Judecãtoria Vaslui pentru a-i fi validat mandatul, urmand ca apoi Didi Alexandroae sã isi prea atributiile de primar.