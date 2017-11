Protest pe acoperisul Penitenciarului

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

Profitand de prezenta jurnalistilor la poarta Penitenciarului Vaslui, un detinut a urcat, vineri, in jurul orei 12.45, pe acoperisul corpului nou al Penitenciarului Vaslui, in timp ce, in clãdire, cativa detinuti au cerut ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sã vinã la Vaslui. Motivul protestului ar fi legat, au spus surse din conducerea Penitenciarului, de intarziea eliberãrilor conditionate posibile ca urmare a Legii recursului compensatoriu. ‘Ministrul Toader ne-a pãcãlit (…). Cand ajung la tribunal, se dau amanãri foarte lungi la dosare. Ei nu se gandesc cã avem si noi familii, numai la ei se gandesc! Din Penitenciarul Vaslui s-a eliberat unul singur (un detinut, n.r.). Au zis cã panã la data de 4 o sã se elibereze 3.300. Unde-i dreptatea asta, unde-s legile astea?!’, striga detinutul de pe acoperis. Desi spunea cã este dispus sã stea acolo si o lunã, ploaia, dar si interventia psihologului Penitenciarului Vaslui, lau convins pe detinut sã renunte mult mai repede la protest. Astfel, in jurul orei 15.20, acesta a coborat, fiind preluat imediat de personalul unitãtii.