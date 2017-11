Proiect pentru sãnãtatea sexualã a tinerilor vasluieni

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

În liceele din judetul Vaslui este în plinã desfãsurare proiectul «Tirul social – actiuni de informare si responsabilizare a tinerilor”, care atacã frontal problematica infectiilor cu transmitere sexualã. Proiectul este finantat de Consiliul Judetean (CJ) Vaslui si se desfãsoarã în 10 unitãti de învãtãmânt din judet.

Proiectul ìTirul social – actiuni de informare si responsabilizare a tinerilor’ este implementat de Asociatia ‘Iris’ Vaslui si se desfãsoarã in perioada 26 iunie – 27 noiembrie 2017. Obiectivele proiectului sunt cresterea numãrului si a calitãtii actiunilor de informare, educare si constientizare cu privire la problematica infectiilor cu transmitere sexualã, consumului intravenos de droguri si substante psihoactive, a riscurilor asociate si combaterea discriminãrii. Un alt obiectiv al proiectului se referã la dezvoltarea unui mecanism de informare si colaborare pentru abordarea integratã a problematicii infectiilor cu transmitere sexualã si a riscurilor asociate. Lenuta Nãstrut, presedintele Asociatiei ‘Iris’ Vaslui, a spus cã la actiunile din cadrul proiectului participã circa 500 de elevi. Sãptãmana trecutã, au avut loc actiuni cu elevi de la liceele din localitãtile Codãesti, Fãlciu, Vetrisoaia, Puiesti, Vladia, liceele ‘Stefan Procopiu’, ‘Ion Mincu’ si cel cu Program Sportiv, din municipiul Vaslui. Astãzi, vor avea loc discutii cu elevii din liceele ‘Emil Racovitã’ si ‘Anghel Ruginã’, din municipiul Vaslui. La actiunile interactive cu elevii participã reprezentanti ai Centrului de Prevenirte, Evaluare si Consiliere Antidrog, dar si Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui. ‘Noi am cãutat sã facem actiuni cat mai interesante. Avem material pregãtit, sunt puse intrebãri si copiii rãspund la problematica dezbãtutã. Cei care sunt activi primesc mici premii care constau in cãsti audio, tricouri, stikuri de memorie. Societatea actualã este una dinamicã, in permanentã schimbare, iar modelele socioculturale se transformã. Fiecare generatie, formatã dupã un set de valori, are propriile convingeri legate de viatã. Noi considerãm cã o comunicare eficientã va minimaliza oarecum divergentele inerente intre generatii’, a spus Lenuta Nãstrut.