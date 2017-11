Profesorii nu vor sã mai fie mintiti ca în 2008, cu majorarea cu 50% a salariilor

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

Profesorii vasluieni continuã sã picheteze Inspectoratul Scolar Judetean. Sindicalistii solicitã Guvernului sã aplice corect prevederile legea salarizãrii, iar profesorii sã beneficieze de salarii majorate. Cadrele didactice spun cã se simt mintiti la fel ca în 2008, când nu si-au mai primit majorarea salarialã de 50%.

Zeci de profesori din judetul Vaslui au continuat si, ieri, protestul din fata Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Sindicalistii au inmanat, la inceputul sãptãmanii, un memoriu Institutiei Prefectului Vaslui, pentru a-l transmite premierului Mihai Tudose, in vederea solutinãrii problemelor generate de aplicarea incorectã a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice. ‘Vã solicitãm sã dispuneti toate mãsurile necesare astfel incat unitãtile scolare sã procedeze la emiterea actelor administrative privind reincadrarea personalului conform prevederilor art. 37 din Legea 153/2017, precum si stabilirea salariului de bazã al personalului didactic de predare incepand cu 1 iulie 2017 in baza prevederilor art. 39 alin. (2), aces tea fiind prevederile legale aplicabile acestei categorii socioprofesionaleî, se aratã in memoriu. Sindicalistii sustin cã ordonanta de urgentã care este, in prezent, pe fluxul de avizare nu contribuie decat la defavorizarea in continuare a personalului din educatie comparativ cu celelalte categorii socio-profesionale din sectorul public. Mai mult, lucrãtorii din invãtãmant cred cã prevederile noului act normativ vor duce la scãderea salariilor unor cadre didactice. ‘Perceptia noastrã este aceea cã ne aflãm in situatia anului 2008 cand am fost mintiti prin Legea 221/2008, cãci proiectul de ordonantã ce vizeazã modificarea Legii 153 seamãnã cu ordonantele emise pentru a bloca aplicarea legii 221/2008, toate fiind declarate neconstitutionale. De aceea, solicitãm Guvernului sã ia toate mãsurile necesare pentru ca toate unitãtile de invãtãmant sã emitã documente administrative privind reincadrarea personalului din invãtãmant, in care, pentru personalul didactic de predare, salarizarea sã se realizeze prin aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2)’, a declarat Sorin Tiplea, liderul Sindicatului ‘Didactica’. ‘Dacã nu se vor lua cat mai curand mãsurile necesare restabilirii echitãtii in salarizarea personalului didactic de predare, este foarte posibil ca protestul nostru sã ia amploare, inclusiv prin extinderea sa la nivel national’, a mai spus el.