Profesoara criminalã din Mânjesti vrea în libertate

vineri, noiembrie 24, 2017, 3:00

Judecãtorii Tribunalului Vaslui au respins o a sasea cerere de revizuire a dosarului în care, în 2012, o profesoarã din Mânjesti a fost condamnatã pentru crimã. Maria Popescu a primit o sentintã de 22 de ani de închisoare pentru cã, la nervi, si-a omorât pur si simplu în bãtaie sotul. În curtea celor doi, povesteau vecinii, cânta gãina, iar cocosul era des agresat fizic.

La inceputul anului 2011, o oribilã faptã a cutremurat satul vasluian Minjesti, din comuna Muntenii de Jos, cu atat mai mult cu cat autoarea era un cadru didactic destul de bine cotat. Supãratã de faptul cã sotul ei, cu 3 ani mai in varstã, achitase, fãrã sã-i spunã, o datorie de 500 lei la magazinul din sat, Maria Popescu l-a luat la bãtaie, cu un bãt si o secure, aplicandu-i sute de lovituri, timp de mai multe ore. Cand s-a ‘rãcorit’, l-a dezbrãcat total si a tarat trupul sotului ei, care era inconstient, in curte, acolo unde bãrbatul a fost descoperit de un vecin. Transportatã la spital, victima a mai rezistat cateva ore, timp in care a povestit personalului medical cã a fost bãtut de propria consoartã, dupã care a decedat, datoritã multipelor leziuni, a pierderilor de sange si a socului traumatic. Profesoara ucigasã a fost gãsitã de politisti beatã, fiind nevoie de transportarea ei la spital pentru prelevarea de probe biologice si pentru a o calma. În timpul procesului, vecinii si rudele audiate au arãtat cã nu era pentru prima datã cand victima era agresatã de sotia sa. Cu cativa ani inainte, bãrbatul a fost chiar transportat la spital avand testiculele sfasiate. De fiecare datã insã, si-a retras plangerile fãcute la politie si s-a impãcat cu consoarta. Tot timpul, femeia a sustinut cã nu si-a lovit bãrbatul, ci doar l-ar fi impins, teorie infirmatã de probele culese de anchetatori. Mai mult, cat a fost in arest preventiv, acuzata a refuzat medicatia prescrisã, si a fãcut mai multe crize de nervi, terorizandu-i pe gardieni. Din acest motiv, pe parcursul cercetãrilor, Maria Popescu a fost transferatã pentru perioadã la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i s-a fãcut si o expertizã psihiatricã. În ianuarie 2012, fosta profesoarã a fost condamnatã la 22 de ani de inchisoare cu executare, pentru omor calificat, sentintã rãmasã definitivã dupã apelare. De atunci, Maria Popescu a fãcut nu mai putin de 6 cereri de rejudecare a procesului, de fiecare datã respinse atat de judecãtorii vasluieni, cat si de cei ai Curtii de Apel Iasi. Ultima datã, pe 22 noiembrie, Tribunalul Vaslui a respins, incã odatã, ca fiind nefondatã, cererea de revizuire a procesului formulatã de profesoara ucigasã.