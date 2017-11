Procesul verilor contrabandisti Chetran, strãmutat la Judecãtoria Vaslui

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

Rejudecarea decisã de cãtre Curtea de Apel Iasi a procesului clanului Chetran, din Drânceni, condamnati initial la câte 7 ani si jumãtate de închisoare pentru contrabandã cu tigãri, dosar trimis spre înapoi la Judecãtoria Husi, va ajunge pânã la urmã pe rolul Judectoriei Vaslui. Asta pentru cã la instanta huseanã nu mai rãmãsese nici un judecãtor care sã nu fi fost implicati, la un moment dat, în acest dosar. Mai mult, strãmutarea a fost decisã dupã ce, la Tribunalul Vaslui, alti 5 judecãtori s-au abtinut de la judecarea cererii înaintate de instanta huseanã.

În decembrie 2014, in urma a 23 de perchezitii domiciliare, din care 18 in judetul Vaslui si 5 in judetul Iasi, politistii de frontierã reuseau sã destructureze o importantã grupare de traficanti de tigãri ce actiona in cele douã judete. Cu aceastã ocazie, politistii de frontierã au fãcut o capturã importantã: 128.180 tigarete de diferite mãrci provenite din contrabandã, in valoare de peste 64.000 lei, patru autovehicule, importante sume de bani, in lei si valutã, douã pistoale cu capse si peste 20.500 bucãti materiale pirotehnice. Cu aceastã ocazie, au fost emise mandate de arestare preventivã pentru opt dintre contrabandisti, intre care membrii unei intregi familii, frati si veri: Constantin, Lorin Sebastian, Lucian si Sabin Claudiu Chetran. Procesul a durat mai bine de un an si jumãtate, timp in care au fost date nu mai putin de 23 de termene, multe dintre ele pentru verificarea mãsurilor preventive luate asupra inculpatilor. În sfarsit, in iunie anul trecut, Judecãtoria Husi a dat sentinta in acest dosar, condamnandu-i pe Constantin Chetran si Lorin Chetran la cate 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru contrabandã calificatã in formã continuatã. Lucian Chetran a fost condamnat la 7 ani si 11 luni de inchisoare cu executare, Sabin Chetran, a primit 5 ani de inchisoare cu executare, alti patru contrabandisti au primit pedepse cuprinse intre 3 ani si 4 luni si 3 ani si 11 luni de inchisoare, la fel, cu executare, in timp ce alti trei inculpati implicati in vanzarea tigãrilor au primit pedepse cu suspendare. Cu totii, au contestat sentinta judecãtorilor huseni, contestatie a cãrei judecare, de cãtre Curtea de Apel Iasi, a mai durat incã un an. Dacã in cazul a sase dintre contrabandisti, contestatia, cel putin in laturã penalã, a fost respinsã, nu la fel s-a intamplat in cazul capilor grupãrii, verii Chetran, si un alt membru, Petru – Iulian Mãrgian, pentru care instanta ieseanã a dispus rejudecarea procesului. Reintors la Judecãtoria Husi, dosarul nu a putut fi insã judecat, pentru cã toti judecãtorii acestei instante au fost implicati la un moment dat in solutionarea acestui caz, fie in timpul cercetãrii judecãtoresti, fie pentru verificarea mãsurilor preventive luate asupra inculpatilor. În aceste conditii, Judecãtoria Husi a fãcut, cãtre Tribunalul Vaslui, o cerere de abtinere a intregii instante si, implicit, strãmutarea porcesului. Culmea, dosarul s-a lovit si la instanta vasluianã de aceeasi problemã: nu mai putin de 6 judecãtori in sarcina cãrora a cãzut, pe rand, solutionarea cererii Judecãtoriei Husi au fãcut, la randu-le cerere de abtinere, din acelasi motiv: au fost implicati in solutionarea unuia dintre apelurile inculpatilor cu ocazia primului proces. A fost nevoie de repartizarea dosarului la un al saptelea judecãtor, care sã poatã lua o decizie, respectiv strãmutarea dosarului contrabandistilor de la Husi, la Judecãtoria Vaslui. Rãmane de vãzut cat va dura aici judecarea cazului, cei cinci contrabandisti avand deja experientã in a tergiversa la maxim procesul pentru a se bucura cat mai mult timp de libertate.