Primul elev vasluian calificat la Olimpiadele internationale

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

Elevii vasluieni continuã seria succeselor din ultimii ani la Olimpiadele scolare. Irina Demetra Susnea, elevã a Colegiului National „Gh. Rosca Codreanu” din Bârlad, a fost selectatã în lotul României la Olimpiada Internationalã de Limba Rusã.

Anul trecut, doi elevi ai Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, Paul Alexandru Rãileanu si Andrei Arsene, au fost selectati in lotul Romaniei la Olimpiada Internationalã de Limba Rusã, lucrarea lui Paul Rãileanu fiind recompensatã cu o mentiune specialã care ii conferea dreptul de a fi admis in invãtãmantul superior in institutiile din Federatia Rusã. Dealtfel, cei doi au reusit sã castige si Premiul I la Marele Concurs International ‘Planeta Verde – Penita de Aur a Rusiei’, organizat la Moscova. Traditia este continuatã si in acest an, o altã elevã a profesoarei Eugenia Cretanu, mentora Clubului de limba rusã infiintat in judet, reusind performanta de a fi inclusã in lotul restrans al Romaniei la Olimpiada Internationalã de limba rusã, ce se va desfãsura, la inceputul lunii decembrie, la Moscova. ‘Selectia, organizatã de cãtre Institutul ‘Aleksandr Puskin’ din Moscova si Ministerul Educatiei Nationale, s-a fãcut in urma unor teste foarte serioase, la care au participat elevii laureati ai Olimpiadei Nationale de limba rusã – editia 2017, pe care judetul Vaslui a organizat-o, in perioada 25-29 aprilie, la Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ din Vaslui. Cu aceastã ocazie, Irina Demetra Susnea a obtinut premiul I la clasa a XI-a, precum si un Premiu Special. Pentru eleva Colegiului National ‘Gh. Rosca Codreanu’ din Barlad, urmeazã o perioadã de pregãtire intensã, care va culmina cu participarea la competitia internationalã de la Moscova’, a declarat prof. Alexandru Matã, inspector de limbi moderne in cadrul ISJ Vaslui.