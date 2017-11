Primãria municipiului Vaslui tine dinadins sã strice sãrbãtorile vasluienilor

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

În sedinta Consiliului Local al municipiului Vaslui din data de 16 noiembrie a.c., grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat impreunã cu domnul primar Vasile Pavãl au hotãrat majorarea taxelor si impozitelor locale pentru anul viitor. Mai exact, din expunerea de motive a domnului Eugen Bot, director al Directiei Economice din cadrul Primãriei municipiului Vaslui, intelegem cã, anul viitor, Primãria Vaslui va incasa din aceste biruri cu aproximativ 1.500.000 lei mai mult decat in 2017. Banii acestia provin din buzunarul vasluienilor si ne demonstreazã incã o datã cã singurele cresteri pe care cetãtenii le vor vedea vreodatã de la PSD sunt cresteri de preturi (combustibili, utilitãti), cresterea indicelui ROBOR, care ii afecteazã pe toti cei care au credite, sau cresteri de taxe si impozite. Mai mult, aflãm cu stupefactie cã, desi PSD creste aceste taxe, care oricum nu erau mici, ar trebui ca vasluienii sã fie bucurosi si sã le multumeascã pentru faptul cã aceste taxe nu au fost majorate in anii trecuti. Grupul de consilieri ai Partidului National Liberal a propus in respectiva sedintã de Consiliu Local scãderea impozitului pe clãdiri rezidentiale la persoane fizice de la 0,09% la 0,08%. Aceastã scãdere ar fi redus presiunea economicã pe care PSD o face asupra vasluienilor si ar fi fost resimtitã de o categorie foarte largã de cetãteni. În aceeasi fatidicã sedintã de Consiliu Local a fost aprobat si Regulamentul de autorizare si desfãsurare a activitãtilor comerciale, de alimentatie publicã si servicii pe raza municipiului Vaslui pentru anul 2018. Problema cea mai discutatã din acest regulament este de fapt programul de functionare pe timp de varã al teraselor, mai exact ora 22.00 la care acestea se inchid. Primãria municipiului Vaslui nu rãspunde numai de borduri si de spatii verzi, aceasta trebuie sã creeze un cadru in care si micii comercianti care isi desfãsoarã activitatea pe raza municipiului Vaslui sã fie ajutati pentru a putea lua aceste autorizatii de functionare si dupã ora 22.00, pe timp de varã, cum se intamplã in toatã Romania.

Presedintele Organizatiei

Municipale PNL Vaslui,

Tudor Polak