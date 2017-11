PNL Vaslui a solicitat renumãrarea voturilor la alegerile din comuna Osesti

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

Pentru a clarifica unele aspecte referitoare la alegerile locale partiale din data de 5 noiembrie 2017 din comuna Osesti, PNL Vaslui a solicitat, prin adresa nr. 272 din 06.11.2017, renumãrarea voturilor. Aspectele semnalate, care trebuie lãmurite la renumãrarea voturilor, sunt: * Numãrul mare de voturi nule din cele 3 sectii de votare, 46, comparativ cu diferenta care a fost intre primii doi competitori, 19 voturi. * Discrepanta foarte mare intre numãrul voturilor obtinute de candidatul PNL in cele 3 sectii de votare, in douã dintre ele castigand detasat, in timp ce la Osesti reprezentantul PSD a castigat categoric. * Diferenta mare in ce priveste prezenta la vot afisatã in timp real pe site-ul ROAEP si cea de pe Procesul-Verbal intocmit in sectia 369 Osesti. La incheierea procesului de votare, prezenta la vot afisatã pe site in sectia Osesti era de 538 persoane, iar pe Procesul-Verbal, prezenta la vot a fost de 550 persoane. În celelalte douã sectii de votare, datele au fost identice la Pãdureni, 130 persoane, iar la Buda, diferenta a fost de o persoanã. * Potrivit reprezentantilor PNL din sectia de votare Buda si din BEC Osesti, sacul cu buletinele de vot din sectia de votare 370 Buda a fost transportat la BEC nesigilat. Mai mult, Procesul- Verbal privind consemnarea rezultatelor votãrii din sectia Buda a fost refãcut la BEC in absenta reprezentantilor PNL si ALDE din sectia de votare, semnãtura acestora pe PV-ul refãcut lipsind. Tot in acest PV refãcut, numele reprez – entantului PNL din sectia de votare este trecut eronat. Mentionãm cã reprezentantul PNL din sectia de votare a fãcut cerere in scris, conform legii, pentru a primi o copie a Procesului-Verbal privind consemnarea rezultatelor votãrii, dar presedintele sectiei, d-na Gosav Elena, a refuzat sã-i elibereze aceastã copie. Asteptãm clarificarea celor semnalate prin renumãrarea voturilor din cele trei sectii de votare din comuna Osesti la alegerile partiale din 05 noiembrie 2017.

Departamentul de Comunicare, PNL