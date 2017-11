PMP, un vechi si un nou început

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

În urma Conferintei judetene de alegeri a PMP, care a avut loc pe 22 octombrie, Romulus Doru Buhãescu a fost ales în functia primvicepres edinte al Organizatiei Judetene. Este o responsabilitate nicidecum nouã pentru fostul candidat la parlamentare al PMP Vaslui, care s-a numãrat de la început printre colaboratorii apropiati ai deputatului Corneliu Bichinet, iar momentul de bilant a fost, pentru tânãrul inginer din Murgeni, pretext pentru o evaluare a parcursului de pânã acum, dar si pentru prezentarea asteptãrilor pe care le are electoratul de la PMP.

‘La sfarsitul sãptãmanii trecute, pe 22 octombrie, a avut loc cel mai important eveniment al Organizatiei PMP Vaslui, si anume alegerea conducerii judetene a partidului. Adunarea s-a desfãsurat in prezenta a numerosi membri, precum si a invitatilor din Bucuresti (Eugen Tomac, Petru Movilã, Gabi Ionascu etc.). Privesc cu incredere in viitor, pentru cã structura noii conduceri judetene este una extrem de bunã si sãnãtoasã, fiind o combinatie de maturitate, experientã, energie si multã dorintã’, spune inginerul Romulus Doru Buhãescu, prim-vicepresedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui. Fostul candidat al formatiunii a rememorat momentele mai grele pe care le-a traversat PMP Vaslui. ‘Cu aproximativ un an in urmã, ne pregãteam pentru alegerile parlamentare. A fost un moment destul de greu, spun eu, pentru cã regrupam un nucleu care isi pierduse directia si increderea. Iatã cã, astãzi, suntem o echipã puternicã, unitã si disciplinatã’, mai spune Romulus Doru Buhãescu. Liderul popular a caracterizat scena politicã a Romaniei drept una instabilã, criza spre care se indreaptã tara fiind provocatã chiar de actualii guvernanti, umãr la umãr cu o parte a opozitiei. Nici guvernantii, nici membrii opozitiei nu stiu ce sã sacrifice pentru a supravietui, crede prim-vicepresedintele PMP Vaslui. ‘Privind la scenã politicã de astãzi, imi este din ce in ce mai mult teamã cã viitorul tãrii nu va arãta asa cum trebuie. Europa este pe cale sã se dezbine, Romania este lovitã poate de cea mai mare crizã politicã din ultimii ani, pentru cã atat politicienii de la guvernare, cat si o parte a celor din opozitie nu stiu ce sã sacrifice pentru a-si indeplini promisiunile pe care le-au fãcut in campanie. Sã mintã puternicul bloc votant prin aparente cresteri de salarii, care mai apoi sunt diminuate prin impozite suplimentare si astfel sã distrugã linistea si coerenta unui mediu stabil pentru investitori, sau sã adopte legi care sã promoveze un mediu de afaceri stabil si predictibil, dar cu riscul de a-si pierde electoratul. Acesta este momentul in care PMP munceste si luptã pentru a-si intãri fortele si pozitia in mediul politic si in Parlament, pentru a reda o sansã Romaniei. Nu mai avem nevoie de promisiuni care nu se pot tine, nu mai avem nevoie de fenomene care se intamplã peste noapte si ii deruteazã chiar si pe cei mai intelepti votanti. Avem nevoie de stabilitate, ceea ce PMP poate aduce. Iatã de ce vã indemn sã nu ezitati sã ne deschideti usile pentru a vã alãtura. Ne gãsiti la cele cinci cabinete parlamentare ale deputatului Corneliu Bichinet sau la sediile partidului din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti si Murgeni’,a conchis primvicepres edintele PMP Vaslui.