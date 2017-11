Plata avansurilor din subventiile agricole, în grafic!

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

În doar douã sãptãmâni de la debutul actiunii de platã a avansurilor din subventiile agricole aferente anului 2017, APIA Vaslui a reusit sã autorizeze la platã un numãr de 18.344 cereri, din totalul celor 21.879 cereri de sprijin depuse de fermierii vasluieni. În total, pânã acum, în conturile fermierilor, inclusiv ale crescãtorilor de ovine si caprine, au intrat peste 48 de milioane de lei, un ajutor financiar mai mult decât bine venit pentru pregãtirea urmãtorului an agricol.

Începand cu 16 octombrie, a demarat actiunea de platã a avan – surilor din subventiile agricole aferente anului 2017, numãrul fermierilor vasluieni care urmau sã beneficieze fiind de 19.460, din totalul de 21.879 cereri de sprijin depuse in campania din primã – vara acestui an. Panã la aceastã datã, APIA Vaslui a autorizat la platã un numãr de 18.344 cereri, suma totalã plãtitã fiind de peste 48,387 milioane lei, respectiv circa 70% din schemele de plãti directe pe suprafatã si 85% din mãsurile de plãti compensatorii pe dezvoltare ruralã. Din aceastã sumã, 29.029.519 lei reprezintã plata pe suprafatã, peste un milion de lei au ajuns, sub forma avansului din sprijinul cuplat acordat in zootehnie, la crescãtorii de ovine si caprine, iar restul reprezintã plãti pentru celelalte forme de sprijin acordate de Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã. ‘Începand cu data de 1 decembrie, APIA va efectua si plãtile corespunzãtoare diferen – tei intre cuantumul calculat si acordat in avans si plafonul financiar al fiecãrei scheme, in conditiile indeplinirii de cãtre beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate. Plãtile se fac in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale in anii 2017 si 2018’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul Centrului judetean APIA Vaslui.