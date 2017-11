Planetariul Muzeului „Vasile Pârvan”, accesibil si nevãzãtorilor!

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad inaugureazã, sâmbãtã, 25 noiembrie, la ora 11.00, la sediul central din strada Vasile Pârvan nr. 1, planetariului pentru nevãzãtori.

Planetariul pentru nevãzãtori este un proiect unic, cu caracter national, initiat de Complexul Astronomic Baia Mare si finantat cu ajutorul Administratiei Fondului Cultural National (AFCN). Institutia barlãdeanã este partenerã in cadrul acestui proiect deosebit, care se deruleazã si in Baia Mare, Galati, Constanta, Bucuresti, Craiova si Cluj-Napoca. Planetariul pentru nevãzãtori reprezintã o constructie specialã, formatã dintr-un schelet cubic de lemn, cu o platformã mobilã desupra, ce contine o cupolã pe care sunt in interior, fixate constelatiile, formate din stele tridimensionale legate intre ele in forma tiparului stelar. În interiorul structurii modulare este amplasat un fotoliu reglabil pe inãltime si pe orizontalã, cu posibilitatea rotirii la 360 grade. Un ghid audio insotitor este ßsecretul succesului’ acestui planetariu pentru nevãzãtori. Cãlãtoria sau aventura printre stele a nevãzãtorilor porneste dintr-un punct fix, de bazã, directia nordului, indicatã de cupolã. Apoi, din poveste in poveste, din descriere in descriere, este conturatã in mentalul utilizatorului imaginea fiecãrei constelatii si reverberatia culturalã pe care o poartã. Ghidul audio este disponibil pe Google Play store, pentru dispozitivele android, sau pe pagina www.planetariupentru nevazatori.crt-ro.com.