Pietonii, la fel de periculosi ca soferii!

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfãsurat, miercuri, o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicati pietonii. Astfel, politistii au identificat in trafic atat conducãtori de autovehicule care nu respectã normele rutiere privind acordarea prioritãtii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentarã a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, cat si pietoni care s-au angajat in traversare strãzii prin loc nepermis. În urma actiunii, 163 de persoane care, in calitate de pietoni, s-au angajat in traversarea strãzii prin loc nepermis, au fost sanctionate de politisti. 62 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate pentru traversarea neregulamentarã, 12 pentru deplasarea neregulamentarã pe partea carosabilã, iar restul pentru alte abateri.