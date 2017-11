Peste 60 de avize de gospodãrire a apelor pentru proiectele finantate prin PNDL II

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

De la începutul anului pânã în prezent, Administratia Bazinalã de Apã (ABA) Prut – Bârlad a emis un numãr de 215 avize de gospodãrire a apelor. În ultima lunã însã, s-a înregistrat un vârf de activitate pe acest segment. Astfel, în octombrie, pentru 62 de unitãti administrativ-teritoriale li s-au eliberat avize de gospodãrire a apelor, pentru promovarea unor de proiecte de investitii ce vor fi finantate prin Programul National de Dezvoltare Localã II 2017-2020.

Dar nu numai primãriile s-au adresat ABA Prut – Barlad, ci si agentii economici, care au solicitat avize de gospodãrire a apelor pentru promovarea unor investitii de infiintare plantatii de cãtinã, afin, nuc, alun, cires sau mãr. Specialistii ABA Prut – Barlad au emis si 107 autorizatii de gospodãrire a apelor, dintre care 94 sunt pentru sisteme de alimentare cu apã si evacuare ape uzate atat pentru unitãti administrativ – teritoriale, cat si pentru agenti economici. În acest sens, au mai fost emise acte de reglemetare si pentru exploatare de agregate minerale, infiintare ferme de animale, sisteme de irigatii sau abatoare de pãsãri. La nivelul ABA Prut – Barlad au fost emise in total 524 de acte de reglementare in domeniul gospodãririi apelor. Pe langã activitatea de reautorizare din punct de vedere a gospodãririi apelor ale obiectivelor cãrora le-au expirat actele emise in anii anteriori, Biroul de Avize si Autorizatii din cadrul institutiei a emis autorizatii de gospodarire a apelor pentru noi obiective realizate pe ape sau in legãturã cu apele. Astfel, din ianuarie 2017 panã in luna octombrie 2017, din totalul de 524 de acte de reglementare, 107 au fost autorizatii de gospodãrire a apelor, 215 au fost avize de gospodãrire a apelor, 90 au fost notificãri de incepere a executiei, 102 au fost notificãri de punere in functiune, 9 – avize de amplasament si un permis de traversare. ßSpecialistii ABA Prut – Barlad continuã procedurile de verificare in teren, dar si cele de autorizare a sistemelor centralizate de alimentare cu apã si canalizare/epurare a apelor uzate, aflate in administrarea marilor operatori zonali de servicii de apã/canal, in concordantã cu prevederile Directivelor Europene’, a subliniat Andreea Poenaru, purtãtorul de cuvant ABA Prut – Barlad.