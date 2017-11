Peste 100.000 de pensionari vasluieni vor încasa, în 2018, bani mai multi la pensie

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

Sindicatele si patronatul vãd cu ochi diferiti modificãrile Codului Fiscal. Sindicatele sustin cã prin aceste mãsuri se încearcã diminuarea muncii la negru, precum si blocarea externalizãrii profiturilor de cãtre multinationale. Patronatul, pe de altã parte, spune cã mediul privat va fi cel mai lovit. Angajatorii nu exclud concedierile iar unele firme vor trece doar o parte din contributiile sociale în brutul salariatului. Cum toate contractele de muncã vor fi renegociate, fiecare salariat îsi va negocia cu patronul noul salariu.

Pensionarii au numai de castigat in urma modificãrilor operate sãptãmana trecutã la Codul Fiscal. Potrivit ordonantei de urgentã adoptatã de Guvern, de la data de 1 ianuarie 2018, impozitul pentru pensiile mai mari de 2.000 lei va scãdea de la 16 la 10%. În prezent, pensiile sub 2.000 de lei sunt scutite de impozit, incepand cu 1 februarie 2017. Pentru celelalte pensii, impozitul redus la 10% se va aplica doar asupra sumei care depãseste pragul de 2.000 lei. Practic, o persoanã care are o pensie de 2.500 lei, va avea un impozit de 10% doar pentru suma de 500 lei. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, in prezent, in judet sunt in platã 1.543 pensii mai mari de 2.000 lei. Potrivit aceluiasi act normativ, incepand cu 1 iulie 2018, va creste pensia minimã de la 520 la 640 de lei. În prezent, in judetul Vaslui, un numãr de 30.300 de persoane primesc pensii mai mici de 520 lei. Pentru a putea incasa integral pensia minim garantatã, statul le acordã la pensie restul sumei panã la nivelul de 520 lei. Pe langã acest segment de pensionari, vor beneficia de cresterea pensiei minime la 640 de lei toti pensionarii care incaseazã pensii mai mici de aceastã sumã. Spre exemplu, pentru un pensionar care are acum in platã o pensie de 570 de lei, de la 1 iulie 2018, statul va completa suma panã la 640 de lei. Tot de la 1 iulie 2018, punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. De aceastã mãsurã vor beneficia toti cei 102.278 pensionari din judetul Vaslui.

Scumpirile erodeaza pensiile

Valul de scumpiri din aceastã toamnã a acoperit in totalitate majorarea pensiilor operate in 2017. În acest an, pensiile au crescut cu aproximativ 14%, valoarea punctului de pensie ajungand la 1.000 de lei, iar contributia pentru asigurãri de sãnãtate a pensionarilor este suportatã din bugetul de stat, nu de pensionari. Pe de altã parte, potrivit datelor statistice, cresterea preturilor la gazele naturale, energie electricã, carburant, produse agroalimentare etc. totalizeazã un procent de circa 20%. Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice (CJPV) Vaslui, spune cã aceste cresteri de preturi anuleazã majorarea pensiilor, iar traiul pensionarilor nu s-a ameliorat deloc. ‘Pensionarii o duc tot mai rãu, nu mai bine. Bãtranii cumpãrã tot mai putin din toate, alimente, medicamente si alte lucruri necesare. Dupã ce dãm banii pe facturile majorate la servicii, nu mai rãmanem cu nimic din cresterile de pensii. Se spune cu temei cã o tarã poate fi judecatã si dupã felul in care stie sã se poarte cu seniorii ei, cum ii respectã. Realitãtile de zi cu zi ne aratã cã mai trebuie sã asteptãm: veniturile din pensii sunt mai mici pentru majoritatea pensionarilor, medicamentele, scumpe, iar preturile la utilitãti cresc’, a spus Ioan Stamate.

Disperare si saracie

În pragul noului sezon rece, pensionarii sãraci ai Vasluiului fac coadã sã se imprumute la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP). Grosul creditelor se iau pentru achizitionarea de lemne, iar valoarea medie a unui imprumut este de 700 – 800 lei. Majoritatea pensionarilor care se imprumutã sunt de la tarã, sãptãmanal fiind inregistrate peste 60 de solicitãri de imprumuturi. Valentina Lupu, presedintele CARP Vaslui, a spus cã multi pensionari au pensia minimã, de 520 de lei, iar acesti bani nu sunt suficienti pentru a supravietui. ‘Cei cu pensii mici imprumutã si cate 300 de lei. Lemnele, aprovizionarea de toamnã si problemele de sãnãtate sunt principalele motive pentru care se imprumutã bãtranii. Chiar dacã au pensii mici, cei care imprumutã vin in fiecare lunã si isi achitã ratele. Însã avem oameni cu pensii mari, care au bani, dar nu vin sã plãteascã ratele lunare. Avem si cazuri cand dãm credite de 10.000 lei, in special pentru renovãri de case, construirea de acoperisuri si altele’, a spus Valentina Lupu.