Pentru cã avea telefonul deranjat, un vasluian s-a trezit cu «descarcerarea» la usã!

vineri, noiembrie 24, 2017, 3:00

Îngrijoratã de faptul cã, de cateva zile, tatãl sãu nu-i rãspundea la telefon, fiica acestuia, stabilitã in celãlalt capãt al tãrii, in judetul Caras Severin, a alertat pompierii. Acestia au rãspuns solicitãrii pregãtiti cu echipamentele de descarcerare, asteptandu-se la ce-i mai rãu. Noroc cã bãtranul, Vasile Vicol, in varstã de 68 de ani, era acasã si a deschis usa, altfel, s-ar fi trezit cu ea spartã. Misterul s-a lãmurit imediat: telefonul fix al bãrbatului era deranjat de cateva zile, si, astfel, fiica sa nu a putut lua legãtura cu el. ‘Sunt ceva mai singuratic, nu prea am legãturi cu vecinii ori cu neamurile, si nici nu folosesc prea mult telefonul, il tin doar ca sã fiu sunat de fatã. Sãptãmana trecutã, am observat cã telefonul e deranjat si m-am dus la sediul companiei de telefonie sã anunt acest lucru, insã nimeni nu a venit sã-l repare. Nu credeam cã mã voi trezi cu pompierii la usã, dar iatã cã am trãit sã o vãd si pe asta!’ ne-a povestit Vasile Vicol, care era insã vizibil supãrat pe compania de telefonie, care nu a inlãturat deranjamentul. Nemultumit, a vrut neapãrat sã popularizeze in presã cele intamplate. În fapt, compania in cauzã nu avea habar de problema respectivã, nefiind depusã nici o sesizare in acest sens. ‘Am fost la ei si le-am reprosat cã mã pun pe mine, om bãtran, pe drumuri, insã nu cred cã am depus vreo sesizare, eram prea nervos…’, a recunoscut Vasile Vicol. Dupã sesizarea telefonicã a deranjamentului, acesta a fost rezolvat in cateva minute, fiind o problemã de soft, si nu una care sã necesite interventia echipelor de pe teren. Din fericire, totul s-a rezolvat cu bine, insã nu ar fi de mirare ca deranjamentul telefonic sã se lase insã cu o notã de platã pentru interventia pompierilor.