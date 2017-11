Penitenciarul Vaslui a rãmas fãrã Împãrat

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a decis vineri eliberarea conditionatã a fostului presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihail Vlasov, detinut in Penitenciarul Vaslui, cu aproape 3 ani inaintea ispãsirii pedepsei de 5 ani si 8 luni la care fusese condamnat pentru fapte de coruptie. Decizia initialã de eliberare conditionatã fusese luatã incã din luna septembrie de cãtre Judecãtoria Vaslui, insã atat procurorii DNA, cat si condamnatul Vlasov, acesta din urmã nemultumit de conditiile impuse de judecãtori, au contestat aceastã decizie. Dupã o singurã amanare a pronuntãrii, judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis respingerea ambelor contestatii si punerea de indatã in libertate a fostului presedinte CCIR. Mihail Vlasov a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pe 18 iunie 2015 de cãtre magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar de trafic de influentã. Mihail Vlasov a fost prins in flagrant delict, in luna martie 2014, in timp ce primea 200.000 de euro de la un om de afaceri. În schimbul acestor bani, Vlasov i-ar fi promis omului de afaceri cã-si va folosi influenta pentru a-i determina pe arbitrii de la Curtea de Arbitraj Comercial International sã pronunte o hotãrare arbitralã favorabilã acestuia. Suma reprezenta o parte dintr-o mitã totalã de 1 milion de euro pe care Vlasov a cerut-o omului de afaceri. Dupã ce a intrat in inchisoare, fostul presedinte CCIR a fost cercetat intr-un alt dosar, sub acuzatia de dare de mitã. Procurorii DNA au sustinut cã, in februarie 2013, in calitate de presedinte al Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Vlasov i-a cerut unui deputat ßsã ii sustinã interesele’, prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat ßLege privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul comertului’. Gãsit vinovat, Mihail Vlasov a fost condamnat si in al doilea dosar, la 2 ani de inchisoare, in noiembrie 2016. Magistratii Curtii de Apel Iasi au decis, in 31 martie 2017, contopirea celor douã pedepse, Vlasov avand in total de executat 5 ani si 8 luni. Atunci, el a fost ridicat, in vederea executãrii pedepsei, chiar de la vila sa din Iasi si condus, in vederea executãrii pedepsei, la Penitenciarul Vaslui, acolo unde s-a putut intalni cu un alt politician iesean, fostul ministru Relu Fenechiu, gãzduit la randu-i de aceeasi unitate. În luna august, Mihail Vlasov a solicitat Judecãtoriei Vaslui, prin Administratia Penitenciarului, eliberarea conditionatã. Dupã ce a dosarul a fost evaluat de comisia institutiei, pe 20 septembrie, magistratii vasluieni au admis cererea fostului presedinte al Camerei de Comert a Romaniei. Cu aceastã ocazie, ei au impus si niste conditii, printre care cea de a comunica orice schimbare a locuintei si orice deplasare care depãseste 5 zile, schimbarea locului de muncã, dar si informatii si documente de naturã a permite controlul mijloacelor sale de existentã, conditii obligatorii pe durata termenului de supraveghere, stabilit panã la 20 septembrie 2020, data implinirii duratei pedepsei. În plus, in toatã aceastã perioadã, Vlasov are interdictie de a pãrãsi teritoriul Romaniei. Prin respingerea de cãtre Tribunalul Vaslui a contestatiei formulate de condamnat, aceste conditii de eliberare inainte de termen au fost mentinute si sunt obligatorii. În caz contrar, Vlasov se va intoarce in inchisoare. Penitenciarul Vaslui nu este singura legãturã pe care Mihail Vlasov o are cu acest judet. Ginerele sãu, fostul ministru de interne Cristian David, a fost senator de Vaslui. Si acesta, la randu-i, are probleme cu justitia, asteptandu-si sentinta in dosarul de coruptie aflat incã pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Cristian David este acuzat cã ar fi primit de la o persoanã suma de 500.000 de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzãu, Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii dreptului de proprietate pentru o persoanã in cazul unui teren de 15 hectare din municipiu, de cãtre Comisia Judeteanã Buzãu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.