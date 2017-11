Pe hârtie, judetul Vaslui este pregãtit pentru iarnã

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Dacã institutiile din cadrul MAI, dar si autoritãtile locale si Sectia Judeteanã de Drumuri Nationale, sunt pregãtite sã întâmpine fenomenele specifice sezonului rece, nu se poate spune acelasi lucru despre 15 unitãti scolare din judet, care nu au încã, la acest moment, stocurile de lemne necesare încãlzirii. Directorii respectivelor unitãti se scuzã si spun cã au contracte în derulare în acest sens, iar stocurile de lemne de foc vor fi completate în cel mai scurt timp. Institutia Prefectului a luat mãsuri si în privinta pacientilor care necesitã dializã sau a gravidelor din judet care, la primul semn de ninsoare mai consistentã, vor fi transportate la unitãtile spitalicesti. Drumarii, autoritãtile locale si structurile teritoriale MAI anuntã cã sunt pregãtiti mai bine ca niciodatã sã înfrunte iarna.

Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, fancat de sefii structurilor teritoriale ale MAI, a sustinut, joi, o conferintã de presã a cãrei temã a constituit-o pregãtirile pentru sezonul rece 20172018. la conferintã a participat si Lucian Radu, directorul Sectiei Drumuri Nationale Barlad. ‘Am demarat deja pregãtirile pentru sezonul rece si suntem in stadiu avansat, astfel cã, sperãm, de aceastã datã, nu vom mai fi luati prin surprindere de viscol sau ninsori. Fiecare dintre factorii implicati isi cunoaste datoria si responsabilitãtile care le revin, astfel incat sperãm ca in aceastã iarnã sã nu avem parte de evenimente nefericite’, a declarat prefectul Conform unei situatii transmise de ISJ Vaslui, toate unitãtile de invãtãmant din judet sunt pregãtite pentru sezonul rece cu stocurile necesare de combustibil in vederea incãlzirii sãlilor de clasã. Exceptie fac 15 unitãti scolare care, la aceastã datã, nu au stocuri complete de lemne de foc, in ciuda faptului cã Inspectoratul Scolar a cerut tuturor directorilor de unitãti de invãtãmant, incã din luna august, ca acest lucru sã constituie o proritate. Codase la pregãtirile pentru iarnã sunt scolile gimnaziale din Bunesti Averesti, Costesti, Gãgesti, SãlceniPochidia, Ibãnesti si Osesti, dar si liceele tehnologice din Murgeni si Zorleni, ale cãror stocuri de lemne sunt doar la jumãtate fatã de necesar, in timp ce la scoala din Stãnilesti, stocul este de 60%, la Bãcesti70%, la Gherghesti80%, la Gara Banca90%, la Liceul Tehnologic Puiesti66%. În coada listei, cu doar 40% din stocul de lemne necesar, este Liceul Tehnologic din Fãlciu. Directorii acestor unitãti de invãtãmant se scuzã si spun cã au contracte in derulare in acest sens, iar stocurile de lemne de foc vor fi completate in cel mai scurt timp. În schimb, autoritãtile locale sunt mult mai bine pregãtite in a intampina ninsorile, conform unei situatii centralizate de la nivelul Prefecturii si verificate in teren de Politia Rutierã. În teritoriu sunt deja pregãtite 4.800 mc de material antiderapant, 1.919 tone de sare si 36 tone de clorurã de calciu. Pentru imprãstierea acestor materiale, dar si pentru deszãpezire, sunt deja pregãtite 219 utilaje, toate in stare de functionare, care vor actiona pe aria de responsabilitate a comunelor, oraselor si munciipiilor vasluiene. Lor li se adaugã utilajele SC Lucrãri Drumuri si Poduri SA, societatea contractatã de Consiliul Judetean in vederea dezãpezirii, care vor actiona pe drumurile judetene si, in caz de nevoie, vor da o manã de ajutor si autoritãtilor locale, dar si cele ale Companiei Drumuri Nationale, Sectia Barlad. ‘La aceastã datã, in bazele noastre avem deja pregãtite 25 de utilaje de dezãpezire, din totalul de 38 utilaje ale prestatorului de servicii cu care avem contract, la care se adaugã cele 4 utilaje proprii, precum si jumãtate din stocurile de sare necesare pentru dezãpezirea drumurilor nationale de pe aria noastrã de competentã. De asemenea, in cazul in care va fi necesar, vom solicita interventia si a altor utilaje, din judetele care nu au probleme, dar si a senilatei de interventii in zonele blocate. În prezent, se lucreazã la amplasarea celor 8.000 metri liniari de parazãpezi, cu 1.400 ml mai mult ca anul trecut. Panã la aceastã datã, s-a reusit montarea a 4.500 metri liniari, in zonele cunoscute ca avand probleme din cauza visolului. Este vorba de portiuni ale drumurilor nationale din zonele Codãesti, Albita, Dragomiresti, iesirea din Vaslui spre Puscasi, Popeni si Floresti, de pe drumul BarladMurgeni, intre Barlad si Ivesti sau intre Murgeni si Fãlciu’, a anuntat Lucian Radu, directorul SDN Barlad. În afara celor cu responsabilitãti de mentinere in stare de functionare a arterelor rutiere din judet, si structurile din cadrul MAI sunt pregãtiti sã intervinã in caz de ninsori, viscol sau alte fenomene extreme. ‘Încã de la sfrasitul lunii octombrie, a fost intocmit si aprobat planul de mãsuri pe timpul sezonului rece, si, cand va fi necesar, se va activa Comitetul Judetean de Interventie, aflat sub coordonarea prefectului si a ISU Vaslui. În plus, avem deja pregãtite utilajele proprii, trei freze si o senilatã, pentru a deschide calea echipelor de interventie sau a celor medicale de urgentã, dacã va fi nevoie’, a anuntat col. Ghiorghe Blagoci, comandantul ISU Vaslui. Seful politistilor vasluieni, comisarul sef Gabriel Doru Pantaru, a anuntat cã au fost pregãtite mijloacele de interventie in situatii periculoase pentru cãutarea, deblocarea si evacuarea persoanelor surprinse de nãmeti. ‘Împreunã cu jandarmi si politistii de frontierã, vom lua mãsuri de impunere a disciplinei in trafic, dar si de distribuire, in caz de nevoie, de bunuri si materiale cãtre populatia blocatã. În principiu, ne dorim ca toti participantii la trafic sã inteleagã necesitatea impunerii, in anumite mo mente, de restrictii de circulatie si sã respecte aceste indicatii. Sperãm sã nu fie nevoie sã aplicarea de sanctiuni pentru nerespectarea acestor restrictii, impuse chiar spre binele participantilor la trafic’, a declarat comisarul sef Gabriel Doru Pantaru. La randul lor, politistii de frontierã sunt pregãtiti sã intervinã in caz de nevoie. ‘S-a pregãtit tehnica de interventii in sezonul rece pentru salvarea persoanelor aflate in dificultate in zonele din apropierea frontierei de stat. De asemenea, s-a luat legãtura cu autoritãtile din Republica Moldova, pentru ca, in caz de necesitate, sã inchidã traficul greu spre Vama Albita, asa cum vom proceda si noi pe partea romaneascã. Politia de Frontierã are in sarcinã si mentenanta comunicatiilor de date si voce in intregul judet in cazul in care cad celelalte retele, cele douã generatoare de asigurare a comunicatiilor fiind pregãtite im acest scop cu stocul necesar de combustibil’, a declarat col Vasile Cernat, comandantul IJPF Vaslui. Rãmane de vãzut dacã toate aceste preparative nu sunt doar pe hartie, iar autoritãtile nu vor mai fi surprinse, ca de obicei, de ninsorile abundente.