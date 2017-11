Patru comune, în continuare fãrã medici de familie!

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Vasluienii din patru comune, Coroiesti, Pochidia, Mãlusteni si Arsura, nu au acces la serviciile medicilor de familie, în unele cazuri, situatia trenând de mai bine de un an. Pentru a beneficia de servicii medicale de bazã, oamenii sunt nevoiti sã strãbatã uneori zeci de kilometri pânã la cel mai apropiat medic de familie. Distanta pânã la oras, drumurile proaste ori faptul cã e vorba de comune mici, cu pânã la 2.500 de locuitori, fac aceste zone neatractive pentru medicii de familie.

Avand responsabilitate in implementare si derularea unor programe de sãnãtate publicã, Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui continuã sã se implice in problema localitãtilor ai cãror cetãteni nu au acces la servicile medicilor de familie. Institutia a postat pe site-ul propriu un anunt in atentia medicilor interesati, precizand comunele din judet care nu au medic de familie. Este vorba de comunele Coroiesti, Pochidia, Mãlusteni si Arsura, care, unele chiar de anul trecut, nu mai au medic de familie, in ciuda eforturilor autoritãtilor locale de a oferi conditii bune de lucru eventualilor medici interesati. Pentru a-i face mai interesati pe eventualii doritori, in comunicat se precizeazã chiar si numãrul de locuitori ai fiecãrei comune, posibili viitori pacienti pe listele medicului de familie, si distanta panã la cel mai apropiat oras, Barlad, respectiv Husi. Comuna Coroiesti, cu o populatie de 2.126 locuitori, este situatã la 25 km de Barlad, la fel ca Pochidia, comunã ce numãrã 1.732 locuitori. Mãlusteniul aflat in apropierea Orasului Murgeni, si la 34 km de Barlad, este o comunã ceva mai rãsãritã, avand 2.339 locutori. În schimb, Arsura, avand cea mai micã populatie dintre cele patru comune, doar 1.619 locuitori, ar avea avantajul cã este situat la 20 km de municipiul Husi si ‘deschidere’ spre judetul Iasi, insã, din cauza drumurilor proaste, nu are cãutare in randul medicilor de familie. Situatia s-ar putea schimba, odatã cu reabilitarea de cãtre CJ a drumurilor judetene de acces cãtre unele dintre aceste comune. Din pãcate, panã atunci, cu toate eforturile autoritãtilor locale si ale institutiilor implicate, rezolvarea acestor situatii este de duratã, arãtandu-se prea putini doritori sã profeseze medicina ‘la tarã’. Mai grav este faptul cã, din 2015, nu mai putin de 14 medici de familie, din totalul de 160 medici care activeazã in judetul Vaslui, au renuntat la cabinetele din mediul rural.