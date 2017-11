Patronii vasluieni, putin spre deloc interesati de viitoarea fortã de muncã calificatã

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Operatorii economici sunt consultati consultati cu privire la cifra de scolarizare în învãtãmântul dual si cel profesional pentru anul scolar 2017 – 2018, astfel încât aceasta sã corespundã nevoilor reale de pe piata muncii atât la nivel local, cât si regional. Din pãcate, interesul patronilor pentru viitoarea fortã de muncã calificatã pe care vor putea conta în viitor este extrem de redus. La întâlnirea propusã cu acestia de cãtre ISJ Vaslui, marti, participarea a fost extrem de redusã. Pânã acum, doar doi operatori economici s-au arãtat dispusi sã primeascã în practicã elevi din învãtãmântul dual. Propunerile operatorilor economici trebuie înaintate, pânã pe 17 noiembrie, cãtre ISJ Vaslui si CNDIPT, urmând ca numãrul de locuri, pe specializãri, în noul an scolar sã fie stabilit în decursul lunii decembrie.

Ministerul Educatiei Nationale a demarat actiunile pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invãtãmantul profesional si dual pentru anul scolar 2017 – 2018. În cadrul acestei proceduri, un rol important il au operatorii economici, a cãror implicare este doritã nu doar in stabilirea domeniilor in care este nevoie realã de fortã de muncã calificatã, ci si in asigurarea cadrului in care elevii vor face practicã profesionalã. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a realizat, cu sprijinul Camerei de Comert, o actiune de popularizare in randul operatorilor economici privind oportunitãtile de solicitare de scolarizare in invãtãmantul dual si in invãtãmantul profesional, pentru anul scolar 2018-2019. Din pãcate, la intalnirea de marti, de la sediul Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã, participarea reprezentantilor mediului de afaceri a fost extrem de redusã, fiind prezenti doar o manã de operatori economici. Mai mult, panã acum, doar doi operatori vasluieni si-au arãtat interesul de a primi in practicã elevi din invãtãmantul dual. Situatia este asemãnãtoare cu cea a uceniciei la locul de muncã, program derulat prin ANOFM, si prin care patronii sunt stimulati financiar sã formeze profesional tineri. Practic, in acest an, la AJOFM Vaslui nu a fost inregistrat nici un ucenic! Din fericire, situatia practicii elevilor din invãtãmantul profesional este mult mai bunã, fiecare scoalã avand deja incheiate, pentru anul scolar 2017 – 2018, contracte in acest sens cu diversi operatori economici, in functie de specialitate. Rãmane de vãzut insã cati dintre elevi, dupã terminarea scolii, vor fi si angajati la respectivele firme. În ceea ce priveste stabilirea cifrei de scolarizare, operatorii economici pot transmite, cãtre ISJ Vaslui sau CNDIPT, panã pe 17 noiembrie, solicitãrile lor cu privire la invãtãmantul dual si cel profesional. Aceste solicitãri, cat si acordul ca elevii sã facã practicã in firmele lor, urmezã a fi centralizate panã pe 23 noiembrie. Ulterior, unitãtile de invãtãmant profesional si tehnic vor trece la incheierea, cu operatorii economici, de contracte cadru pentru formarea profesionalã a elevilor, transmitand apoi, cãtre ISJ Vaslui, propunerea privind numãrul de locuri la invãtãmantul profesional, impreunã cu contractele-cadru incheiate. Toate aceste propuneri vor fi centralizate, urmand ca varianta finalã a proiectului cifrei de scolarizare pentru 2017 – 2018 sã fie elaboratã si transmisã cãtre Ministerul Educatiei Nationale in decursul lunii ianuarie.