Patronii vasluieni nu scolarizeazã niciun ucenic

La Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui nu este inregistrat, in prezent, niciun ucenic. Desi legislatia s-a modificat si statul sprijinã angajatorii care doresc sã angajeze ucenici, mediul de afaceri local este reticient la aceastã mãsurã. Ucenicia la locul de muncã se realizeazã printr-un program de formare profesionalã in baza unui contract de muncã pe duratã determinatã, prin care ucenicul se obligã sã se pregãteascã profesional si sã munceascã pentru si sub autoritatea unui angajator, care se obligã sã ii asigure plata salariului si toate conditile necesare formãrii profesionale. Angajatorul poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru somaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic angajat, o sumã egalã cu 1.125 lei. Salariul ucenicului este cel putin egal cu salariul de bazã minim brut pe tarã, in vigoare, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore in medie pe sãptãmanã. Programul normal de muncã pentru ucenici este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe sãptãmana. Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie la locul de muncã sunt: actul de identitate, in original si copie, certificatul de nastere (original si copie), copii legalizate ale actelor de studii, conform nivelului necesar calificãrii, precum si certificatul medical care atestã faptul cã cel in cauzã este apt pentru prestarea muncii in care se organizeazã ucenicia.